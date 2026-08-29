/अमेरिका-ईरान जंग के 6 महीने पूरे, UN ने फिर बातचीत शुरू करने की लगाई गुहार

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US Iran Conflict: संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका और ईरान से बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान से कूटनीति के ज़रिए विवाद सुलझाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने को कहा है. जब प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक से संघर्ष के छह महीने बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत पर महासचिव की राय पूछी गई, तो उन्होंने कहा, "यह एक दुखद पड़ाव है. संघर्ष को चलते हुए छह महीने हो गए हैं. हम फिर से कहते हैं कि इसका एकमात्र समाधान कूटनीतिक है, और हम अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान दोनों से सार्थक बातचीत करने का आग्रह करते हैं."
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, डुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कतर, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और कुवैत की मध्यस्थता की कोशिशों का पूरा समर्थन करता है और महासचिव उनके संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि जो बात साफ है और महासचिव के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. वह है इस संघर्ष के विनाशकारी मानवीय और आर्थिक परिणाम, इनमें खाद्य आपूर्ति पर वैश्विक आर्थिक असर, मानवीय सहायता पहुंचाने में असमर्थता, उर्वरक की सीमित उपलब्धता और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें शामिल हैं.
प्रवक्ता ने आगे कहा कि संघर्ष के लिए महासचिव के निजी दूत, जीन अर्नोल्ट, संबंधित पक्षों और मध्यस्थों के संपर्क में हैं और स्थायी समाधान तक पहुंचने में मदद के लिए तैयार हैं. 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. होर्मुज़ जलडमरूमध्य काफी हद तक बंद हो गया, जिससे तेल और अन्य सामानों की आवाजाही में बड़ी रुकावटें आईं. 18 जून को अमेरिका और ईरान ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी. हालांकि, दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ने के बाद इन वार्ताओं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है.