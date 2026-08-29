/अमेरिका-ईरान जंग के 6 महीने पूरे, UN ने फिर बातचीत शुरू करने की लगाई गुहार

प्रवक्ता ने आगे कहा कि संघर्ष के लिए महासचिव के निजी दूत, जीन अर्नोल्ट, संबंधित पक्षों और मध्यस्थों के संपर्क में हैं और स्थायी समाधान तक पहुंचने में मदद के लिए तैयार हैं. 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. होर्मुज़ जलडमरूमध्य काफी हद तक बंद हो गया, जिससे तेल और अन्य सामानों की आवाजाही में बड़ी रुकावटें आईं. 18 जून को अमेरिका और ईरान ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी. हालांकि, दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ने के बाद इन वार्ताओं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है.