Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /अमेरिका-ईरान जंग के 6 महीने पूरे, UN ने फिर बातचीत शुरू करने की लगाई गुहार

अमेरिका-ईरान जंग के 6 महीने पूरे, UN ने फिर बातचीत शुरू करने की लगाई गुहार

US Iran Conflict: संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका और ईरान से सार्थक बातचीत फिर से शुरू करने और कूटनीति के ज़रिए अपने छह महीने पुराने विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ज़ोर देकर कहा कि कूटनीति ही एकमात्र समाधान है और उन्होंने दोनों पक्षों से मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 29, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:36 AM IST
अमेरिका-ईरान जंग के 6 महीने पूरे, UN ने फिर बातचीत शुरू करने की लगाई गुहार

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अपनी ही पार्टी से भिड़े रुहुल्लाह! आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला से मांगा जवाब
2
3
4
5