/नमाज के बाद बरसी गोलियां, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमा के कत्ल से सनसनी

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Unknown Gunman Killed Maulana Ismail: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दक्षिण वजीरिस्तान जिले में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) से जुड़े मौलाना मोहम्मद इस्माइल की नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया. पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक 'डॉन' ने पुलिस के हवाले से बताया कि, यह घटना बिरमल तहसील के आजम वरसक इलाके में शुक्रवार (31 जुलाई) की नमाज के बाद हुई. जिला पुलिस अधिकारी (DPO) मोहम्मद ताहिर ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमलावरों ने मौलाना इस्माइल पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे मौलाना की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए.
जिला पुलिस अधिकारी (DPO) मोहम्मद ताहिर ने बताया कि घटना का प्रारंभिक मामला दर्ज कर लिया गया है और कत्ल की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस ऑफिसर्स और मकामी कबायली बुजुर्गों के मुताबिक मौलाना मोहम्मद इस्माइल कझा पंगा के रहने वाले थे और क्षेत्र के एक मदरसे में टीचर के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. गौरतलब है कि पाकिस्तान में हाल के महीनों में जेयूआई-एफ से जुड़े नेताओं और धार्मिक हस्तियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसी साल मई में फेमस मजहबी रहनुमा और जेयूआई-एफ के साबिक विधायक मौलाना मोहम्मद इदरीस की चारसादा में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था.
ये कत्ल इलाके के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि इदरीस चारसादा जिला हेड थे और पार्टी प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के करीबी सहयोगी थे. मौलाना इदरीस जब 'दारुल उलूम उत्मानजई' में खुतबा (व्याख्यान) देने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया था. बाद में बेहद गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था. वहीं, जनवरी में दक्षिण वजीरिस्तान के वाना बाजार क्षेत्र में एक मदरसे के निकट हुए बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल जेयूआई-एफ नेता मौलाना सुल्तान मोहम्मद वजीर की भी बाद में मौत हो गई थी.