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नमाज के बाद बरसी गोलियां, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमा के कत्ल से सनसनी

Unknown Gunman Killed Maulana Ismail: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जेयूआई-एफ से जुड़े मौलाना मोहम्मद इस्माइल की नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया. यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान में नमाज के बाद हुई. हाल के महीनों में जेयूआई-एफ नेताओं पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:32 PM IST
नमाज के बाद बरसी गोलियां, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमा के कत्ल से सनसनी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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