/नमाज के बाद बरसी गोलियां, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमा के कत्ल से सनसनी

जिला पुलिस अधिकारी (DPO) मोहम्मद ताहिर ने बताया कि घटना का प्रारंभिक मामला दर्ज कर लिया गया है और कत्ल की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस ऑफिसर्स और मकामी कबायली बुजुर्गों के मुताबिक मौलाना मोहम्मद इस्माइल कझा पंगा के रहने वाले थे और क्षेत्र के एक मदरसे में टीचर के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. गौरतलब है कि पाकिस्तान में हाल के महीनों में जेयूआई-एफ से जुड़े नेताओं और धार्मिक हस्तियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसी साल मई में फेमस मजहबी रहनुमा और जेयूआई-एफ के साबिक विधायक मौलाना मोहम्मद इदरीस की चारसादा में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था.