UNSC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ कर दिया गद्दारी, रूस-चीन ने नहीं डाला वोट

UN Security Council Resolution Iran: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने खाड़ी देशों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया. तेरह देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि चीन और रूस ने वोट नहीं दिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:10 AM IST

Iran Missile Attacks Gulf Countries: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 13 दिनों से जंग चल रही है. इस लड़ाई के बीच ईरान कई अरब देशों पर हमला कर रहा है. बहरीन ने इन हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने बुधवार को एक अहम प्रस्ताव पास किया. बहरीन की लीडरशिप में इस प्रस्ताव में ईरान के हाल ही में खाड़ी देशों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की गई. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान ने इस इलाके में अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद कई खाड़ी देशों और US मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है.

कुल 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि दो ने वोट नहीं दिया. किसी भी देश ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दिया. पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया. पाकिस्तान ने कहा कि वह इलाके की अस्थिरता और हमलों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है और इसलिए प्रस्ताव का समर्थन करता है. रूस और चीन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने वोटिंग से परहेज किया. दोनों देशों ने वोट नहीं दिया, हालांकि उन्होंने खुले तौर पर प्रस्ताव का विरोध नहीं किया.

यह भी पढ़ें:- ईरान-इजराइल-अमेरिकी जंग की पहले हो चुकी थी भविष्यवाणी; हार की दहलीज पर बाहुबली

इन देशों ने की ईरानी हमलों की निंदा
प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन के खिलाफ ईरान के हमलों की "कड़ी निंदा" की गई है. इसमें कहा गया है कि ऐसे हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि ईरान खाड़ी देशों के खिलाफ सभी हमले तुरंत बंद कर दे. UN चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए, प्रस्ताव देशों के व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है.

सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात पर भी चिंता जताई कि होर्मुज स्ट्रेट और आस-पास के इलाकों में आम लोगों, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है. काउंसिल ने कहा कि ऐसे हमलों का समुद्री सुरक्षा, इंटरनेशनल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल इकॉनमी पर गंभीर असर पड़ सकता है. प्रस्ताव में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) और दूसरे क्षेत्रीय देशों की मध्यस्थता और बातचीत की कोशिशों की भी तारीफ की गई. काउंसिल ने सभी पार्टियों से तनाव कम करने और विवादों को शांति से सुलझाने के लिए कदम उठाने की अपील की.

यह भी पढ़ें:- Iran US War: तानाशाहों की पांच निशानियां, आप तय करें कि किससे है विश्व शान्ति को खतरा ?

अरब देशों ने अपने वादे को दोहराया
प्रस्ताव को अपनाकर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने वादे को दोहराया. इसने बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन की सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी समर्थन जताया. 

सबसे ताकतवर बॉडी है UNSC
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को यूनाइटेड नेशंस की सबसे ताकतवर बॉडी माना जाता है. इसका मुख्य मकसद ग्लोबल शांति और सुरक्षा बनाए रखना है. काउंसिल में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें पांच परमानेंट सदस्य हैं. अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम. इन परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर है. बाकी दस नॉन-परमानेंट सदस्य हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए चुना जाता है.

