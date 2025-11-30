UP News: मिड-डे मिल घाटोले में कई मदरसा संचालकों पर गाज, 3 को किया सस्पेंड

UP News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कई मदरसा संचालकों पर मिड डे मिल मामले में गाज गिरी है. माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के मुताबिक, खरीद, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी और रिकॉर्ड में काफी गड़बड़ियां मिली हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मिड-डे मील (MDM) घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है. मदरसा मैनेजर और दूसरे लोगों को जेल भेजे जाने के बाद अब सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत तीन मदरसों के प्रिंसिपल, दो टीचर और एक क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है.
माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यशवंत मौर्य ने इंकलाब को बताया कि घोटाले में शामिल पाए जाने पर मैनेजमेंट कमेटी ने तीन मदरसों के प्रिंसिपल, दो टीचर और एक बाबू को सस्पेंड कर दिया है. बलरामपुर जिले के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के मुताबिक, खरीद, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी और रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
सस्पेंड किए गए लोगों में मदरसा आयशा सिद्दीका पचद्वारा की प्रिंसिपल परवीन फातिमा, मदरसा दारुल उलूम फारूकिया के प्रिंसिपल गुलाम गौस-उल-वरी, इसी संस्था की असिस्टेंट टीचर नूरुलहुदा खान और वकील अहमद शामिल हैं.
इसके अलावा, मदरसा फजल रहमानिया की प्रिंसिपल नूरा हसन खान अज़हरी और इसी संस्था के क्लर्क तोहिद को भी सस्पेंड किया गया है, सूत्रों के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने MDM में करीब 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी को गंभीरता से लिया है और जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है.