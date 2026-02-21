मिडिल ईस्ट पर कब्जे की छूट? अमेरिकी राजदूत ने किया इजरायल का समर्थन, मचा बवाल

Israel News: मिडिल ईस्ट में इजरायल एक ऐसा देश है, जो अपनी भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित नहीं करता और समय-समय पर अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करता है. इजरायल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया, जिसके बाद से इजरायल ने लेबनान, सीरिया और अन्य पड़ोसियों की जमीनों पर कब्जा किया है. वहीं, इजरायल की इस साम्राज्यवादी नीति को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है. इजरायल में अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकाबी ने बीते शुक्रवार (20 फरवरी) को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर इजरायल मिडिल ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा ले लेता है, तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा.

माइक हकाबी ने यह विवादित बयान कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में दिया. माइक हकाबी से इजरायल के भौगोलिक सीमाओं को लेकर सवाल किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसका जवाब बाइबिल में है. वहीं, टकर कार्लसन ने माइक हकाबी से बाइबिल का जिक्र करते हुए कहा कि बाइबिल में अब्राहम के वंशजों (यहूदियों) को जमीन का वादा किया जाता है, जिस जमीन का वादा किया गया था, वह इराक में यूफ्रेट्स नदी और मिस्र में नील नदी के बीच का इलाका है. यूफ्रेट्स नदी से नील नदी के बीच आज के लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हैं. इस पर माइक हकाबी ने कहा कि इजरायल ये सब जमीन ले लें तो भी ठीक है.

माइक हकाबी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष इजरायल में अमेरिका के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था. माइक हकाबी एक क्रिश्चियन जायोनिस्ट हैं, जो इजरायल के अंध समर्थक हैं और इजरायल के कब्जे की नीति का समर्थन करते हैं.

गौरतलब है कि इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत इजरायल के पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने खुलकर ग्रेटर इजरायल का जिक्र किया है. ग्रेटर इजरायल के नक्शे में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब के कई हिस्से शामिल हैं.