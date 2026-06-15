/अमेरिका-ईरान में हुआ ऐतिहासिक समझौता, खत्म होगी फारस की खाड़ी की जंग; ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

इस समझौते का स्वागत अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी किया है. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस अवसर का उपयोग स्थायी शांति स्थापित करने के लिए करेंगे. E4 समूह ने अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, क़तर और अन्य मध्यस्थ देशों को इस कूटनीतिक सफलता के लिए बधाई भी दी है. समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना शामिल है. यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है. ईरान द्वारा इस मार्ग को बंद किए जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए थे और तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई थी. अब समझौते की घोषणा के बाद एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.