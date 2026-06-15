/अमेरिका-ईरान में हुआ ऐतिहासिक समझौता, खत्म होगी फारस की खाड़ी की जंग; ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

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US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष को समाप्त हो गया है. दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक बयान जारी कर दी. इस समझौते के बाद फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता लौटने की उम्मीद बढ़ गई है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों ने भी राहत की सांस ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर पहुंच गए हैं. वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी सरकारी मीडिया से बातचीत में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है.
इस समझौते का स्वागत अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी किया है. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस अवसर का उपयोग स्थायी शांति स्थापित करने के लिए करेंगे. E4 समूह ने अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, क़तर और अन्य मध्यस्थ देशों को इस कूटनीतिक सफलता के लिए बधाई भी दी है. समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना शामिल है. यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है. ईरान द्वारा इस मार्ग को बंद किए जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए थे और तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई थी. अब समझौते की घोषणा के बाद एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.
फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि G7 सम्मेलन में होर्मुज़ स्ट्रेट को लंबे समय तक खुला रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के मुताबिक, कतर की मध्यस्थता में तेहरान में लगभग 14 से 15 घंटे तक चली गहन बातचीत के बाद दोनों पक्ष एक ड्राफ्ट मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमत हुए. उन्होंने बताया कि अंतिम समझौते के लिए अगले 60 दिनों तक विस्तृत वार्ता जारी रहेगी. ईरान की प्राथमिकता उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना है.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस समझौते के बाद लेबनान समेत विभिन्न मोर्चों पर जारी सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे.
28 फरवरी तो ईरान पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई सीनियर सैन्य और राजनीतिक अधिकारी शहीद हो गए थे. इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हमले किए थे और होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया था.