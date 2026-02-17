क्या बन जाएगी डील? जिनेवा में अमेरिका-ईरान न्यूक्लियर वार्ता का दूसरा दौर

US Iran Nuclear Talks: ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की जरूरी बातचीत जिनेवा में शुरू हो गई है. ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक, यह बातचीत ओमानी मीडिएटर्स की मौजूदगी में इनडायरेक्टली हो रही है और इसमें सिर्फ़ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, घरेलू मुद्दों या हाल के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर नहीं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची बातचीत को लीड कर रहे हैं. उन्होंने सोमवार को UN न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड से मुलाकात की और "एक सही और बैलेंस्ड समझौते" की उम्मीद जताई.

दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला राउंड, जो इनडायरेक्टली था, 6 फरवरी को ओमान में हुआ था. मंगलवार को जिनेवा में होने वाली दूसरी मीटिंग के इंतज़ामों के बारे में डिटेल्स साफ़ नहीं थीं, लेकिन US के रिप्रेज़ेंटेटिव स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे. US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा कि US मुश्किलों के बावजूद समझौता चाहता है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मिलिट्री ऑप्शन के बजाय शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल के महीनों में ईरान पर दबाव बढ़ाया है और चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए राजी नहीं होता है तो फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. ईरान ने यह भी कहा है कि हमला होने पर वह जवाबी कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान इस बार "ज़्यादा समझदारी" दिखाएगा और डील की तरफ आगे बढ़ेगा. इस बीच, इलाके में तनाव भी बढ़ गया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की हैं, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए ज़रूरी रास्ते हैं. US ने मिडिल ईस्ट में भी अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं.

ईरान का कहना है कि किसी भी समझौते में US के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बैन से राहत शामिल होनी चाहिए. ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर US गंभीरता दिखाता है तो डील हो सकती है. दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब इलाके में तनाव और दुनिया भर में सुरक्षा की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं.