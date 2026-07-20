/ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत, अब तक 3 जवान मारे गए; अमेरिका का बड़ा पलटवार

मिडिल ईस्ट में भारी तनाव

मिडिल ईस्ट में तनाव बीच खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है. अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग सकता है. कुवैत में बिजली बनाने और पानी को खारेपन से मुक्त करने वाले एक प्लांट पर हमला किया गया था. इसके अलावा, बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं. ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने उसके एक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है जो अभी बन रहा है, और उसने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है. अमेरिकी सेना ने बताया कि हालिया हमले ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाकर किए गए और ये हमले जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में किए गए थे.