/ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत, अब तक 3 जवान मारे गए; अमेरिका का बड़ा पलटवार

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US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं. जॉर्डन में ईरान के हमले में अमेरिका के दो सैनिक मारे गए थे. इस बीच, ईरान के एक और हमले में अमेरिका का एक सैनिक मारा गया है. CENTCOM ने इसकी पुष्टि की है. इसके साथ ही इस दौर में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या तीन हो गई है. इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमले किए हैं. इन हमलों की वजह से होर्मुज पर भारी बवाल मचा हुआ है. पिछले ही महीने हुई अंतरिम डील का कोई नतीजा नहीं निकला. अब दोनों पक्षों ने समझौतों को मानने से इनकार कर दिया है.
ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है. होर्मुज़ (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आ रही है. इस स्थिति का असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों से लेकर दूसरी ज़रूरी चीज़ों तक, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं. ईरान और अमेरिकी हमले में कई जहाज जलकर खाक हो गए.
मिडिल ईस्ट में भारी तनाव
मिडिल ईस्ट में तनाव बीच खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है. अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग सकता है. कुवैत में बिजली बनाने और पानी को खारेपन से मुक्त करने वाले एक प्लांट पर हमला किया गया था. इसके अलावा, बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं. ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने उसके एक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है जो अभी बन रहा है, और उसने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है. अमेरिकी सेना ने बताया कि हालिया हमले ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाकर किए गए और ये हमले जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में किए गए थे.
अमेरिकी सेना ने क्या बताया?
सेना ने आगे बताया कि कुवैत, जॉर्डन और बहरीन ने रविवार सुबह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया और ईरान की ओर से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को लेकर चेतावनी जारी की. इजरायल ने चेतावनी दी कि लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद ईरान की ओर से जॉर्डन की तरफ दागी गई मिसाइल पहली बार उसके इलाके में गिर सकती है. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि उसने "ईरान के मिलिट्री कोस्टल सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम, समुद्री क्षमताओं, और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज साइट्स" को निशाना बनाया.
IRGC का है कंट्रोल
बयान में कहा गया कि इन हमलों का मकसद होर्मुज (Strait of Hormuz) पर ईरान के कंट्रोल को कमजोर करना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का मुकाबला करना था. IRGC ईरान की सत्ताधारी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और देश के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को कंट्रोल करता है. अमेरिकी सेना द्वारा जारी फुटेज में फाइटर जेट्स और समुद्र से दागी जाने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए हमले दिखाए गए. एक टारगेट पहाड़ी इलाके की एक घाटी में स्थित लग रहा था. रिवोल्यूशनरी गार्ड अक्सर ऐसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों में मिसाइल बेस और मिलिट्री उपकरण छिपाकर रखते हैं.