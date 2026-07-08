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युद्धविराम टूटा! अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, बंदर अब्बास समेत कई सैन्य ठिकाने निशाने पर

US Iran Conflict: अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. इस हमले में मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. वहीं, CENTCOM ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 08, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:55 AM IST
युद्धविराम टूटा! अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, बंदर अब्बास समेत कई सैन्य ठिकाने निशाने पर
Image Credit: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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