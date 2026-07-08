/युद्धविराम टूटा! अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, बंदर अब्बास समेत कई सैन्य ठिकाने निशाने पर

हमले के बाद अमेरिका ने छूट रद्द की

इस हमले के बाद अमेरिका ने जून में दी गई उस छूट को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बेचने की इजाजत थी. अब ईरान को 17 जुलाई तक ऐसे सभी लेन-देन बंद करने होंगे. इस फैसले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेज़ी देखी गई है. आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 76 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं. बुधवार को कीमत में लगभग 3 फीसद की बढ़ोतरी हुई और यह 76.09 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. ट्रेडिंग सेशन के दौरान यह 76.25 डॉलर के स्तर को भी पार कर गई थी.