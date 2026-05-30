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ईरान का अमेरिकी एयर बेस पर बड़ा हमला, कई सैनिक घायल; रीपर ड्रोन तबाह

Iran Missile Attack: ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत स्थित अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया. इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए और अमेरिका के दो MQ-9 रीपर ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 30, 2026, 02:40 PM IST

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ईरान का अमेरिकी एयर बेस पर बड़ा हमला, कई सैनिक घायल; रीपर ड्रोन तबाह

Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान ने हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमला किया है. इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि अमेरिका के दो बेहद अहम MQ-9 रीपर ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच जारी नाजुक युद्धविराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसके बलों ने गुरुवार सुबह उस अमेरिकी एयर बेस पर हमला किया, जहां से रात में ईरान के दक्षिणी हिस्सों, खासकर बंदर अब्बास इलाके में कार्रवाई की गई थी. ईरानी सरकारी मीडिया ने इसे “अमेरिकी आक्रामकता” के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया. अमेरिकी अधिकारियों ने भी हमले की पुष्टि की है. उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान ने कुवैत स्थित “अली अल सलेम एयर बेस” पर फतेह-110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी. लेकिन कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही रोक दिया, लेकिन उसका मलबा एयर बेस के भीतर गिरा, जिससे कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो गए.

अमेरिका का भारी नुकसान
इस हमले में अमेरिका के दो MQ-9 रीपर ड्रोन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. इनमें से एक ड्रोन पूरी तरह नष्ट हो गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है. MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकी सेना की निगरानी और सटीक हवाई हमलों की रणनीति का बेहद अहम हिस्सा माने जाते हैं. एक ड्रोन की कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर बताई जाती है। ऐसे में इनका नुकसान अमेरिकी रक्षा तंत्र के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के प्रस्तावित समझौते पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका.

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इससे पहले किया गया था बड़ा दावा
बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर “अंतिम निर्णय” लेने वाले हैं. हालांकि बाद में प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब दो घंटे चली बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई. अधिकारी के मुताबिक ट्रंप केवल उसी समझौते को मंजूरी देंगे जो अमेरिका की शर्तों को पूरा करे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण सुनिश्चित करे. दरअसल, इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने दावा किया था कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार एक प्रारंभिक समझौते पर सहमत हो गए हैं. इस समझौते के तहत मौजूदा युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने की बात कही गई थी. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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