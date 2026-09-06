/ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमला! ईरानी तेल टैंकर MT Kylo समंदर में डूबा, CENTCOM के दावे से मचा हड़कंप

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "देखिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग इसे युद्ध नहीं कहते. मैं इसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट (सैन्य टकराव) कहता हूं, क्योंकि हमारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है. यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है." बीते मंगलवार की रात भी ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया था. इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना जब चाहे तब ईरान पर नए हमले करने के लिए तैयार है. बीते मंगलवार की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और हम जब चाहें, फिर से ऐसा हमला करने के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्‍ट्रेट के आसपास ईरान की ओर से हाल ही में लगाए गए या दोबारा तैयार किए गए सभी नए उपकरणों को नष्ट कर दिया है.