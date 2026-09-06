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ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमला! ईरानी तेल टैंकर MT Kylo समंदर में डूबा, CENTCOM के दावे से मचा हड़कंप

Iran US Tensions: US CENTCOM ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में US की सैन्य कार्रवाई में ईरान के तेल टैंकर MT Kylo को निशाना बनाया गया. बताया जा रहा है कि हमले के बाद यह जहाज़ डूब गया, जिससे US और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 06, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:12 AM IST
ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमला! ईरानी तेल टैंकर MT Kylo समंदर में डूबा, CENTCOM के दावे से मचा हड़कंप

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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