हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा बेलगाम, US कांग्रेस ने दी हालात बिगड़ने की चेतावनी

Bangladesh Violence: छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी है. हिंसा की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भीड़ ने दुकानों और घरों में आग लगा दी है. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय इस हिंसा से खास तौर पर प्रभावित हुआ है. इस बीच बांग्लादेश में जारी हिंसा उग्र होने के दावे किए जा रहे हैं.

अमेरिकी कांग्रेसी ने बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. अमेरिकी कांग्रेसी ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो लगातार हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश को और अस्थिर कर सकते हैं. भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, "मैं बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हूं. मुझे लगता है कि यह और खराब हो गई है."

बांग्लादेश में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति और बढ़ती हिंसा के बीच, उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद भी स्थिति अच्छी नहीं थी और अब यह और भी खराब हो गई है." उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की बढ़ती कमी ने हिंसक समूहों को बिना किसी डर के काम करने की इजाजत दे दी है. कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं.

उन्होंने कहा, "एक समूह जिसके बारे में मैं विशेष रूप से चिंतित हूं, वह बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक हैं." अमेरिकी कांग्रेसी ने बांग्लादेश में खराब सुरक्षा माहौल को हाल के दिनों में हुई भयानक और खौफनाक हत्याओं से जोड़ते हुए चिंता व्यक्त की.

सरकार बदलने के एक साल से ज़्यादा समय बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इस बारे में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है, दुर्भाग्य से, बहुत से लोगों के खिलाफ आम हिंसा हो रही है."

हाल ही में, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को चरमपंथियों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी. इस घटना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "जब आपके पास इतनी खराब सुरक्षा स्थिति होती है, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जैसी हमने कुछ दिन पहले देखीं, जहां एक आदमी को असल में उसके धर्म के लिए, हिंदू होने के लिए मार दिया गया." घटना के बाद हुई गिरफ्तारियों के बारे में कृष्णमूर्ति ने कहा, "मुझे खुशी है कि इस क्रूर हत्या के बाद उन्होंने लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और उन्हें यह जल्दी करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, और हत्याएं जारी रहेंगी."

बांग्लादेश में हालात को स्थिर करने में अमेरिका की भूमिका पर कृष्णमूर्ति ने कहा, "अमेरिका को बांग्लादेश के साथ-साथ दूसरे देशों को भी लगातार याद दिलाना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप सफल हों, और हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं. लेकिन आपको यह भी पक्का करना होगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो और हर कोई कुछ हद तक सुरक्षा के साथ काम कर सके."

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पब्लिक सेफ्टी बहाल नहीं हुई, तो चरमपंथी ताकतों को जगह मिल सकती है. कृष्णमूर्ति ने कहा, "अगर लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो आप ऐसी इकॉनमी नहीं बना सकते जो सबके लिए काम करे. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अच्छे शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है."

इनपुट-IANS