Pakistan News: आतंक की फैक्ट्री बन गया है पाकिस्तान, US कांग्रेस की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

Pakistan News: पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना और आतंकवादियों के बीच झड़पें रोज की बात है. इसी बीच, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान बड़े आतंकवादी गुटों का अड्डा बन गया है और वहां सेना के ऑपरेशन उन्हें रोकने में नाकाम रहे हैं. 25 मार्च की US कांग्रेस की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि US अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई हथियारबंद आतंकी गुटों के ऑपरेशन के अड्डे के तौर पर पहचाना है. इनमें से कुछ गुट 1980 के दशक से ही मौजूद हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ये आतंकी गुट या तो दुनिया भर में सक्रिय हैं या अफगानिस्तान, भारत या घरेलू मामलों से जुड़े हैं, या फिर सांप्रदायिक किस्म के हैं. इनमें से बारह आतंकी गुटों को US कानून के तहत 'विदेशी आतंकवादी संगठन' (FTO) घोषित किया गया है और इनमें से ज़्यादातर गुट इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बड़े सैन्य हमले, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं और लाखों "खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन" भी उन कई आतंकी गुटों को हराने में नाकाम रहे हैं, जिन्हें US और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है. साथ ही जो अभी भी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय हैं.

रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और कश्मीर पर केंद्रित आतंकी गुट 'लश्कर-ए-तैयबा' (LET) का गठन 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हुआ था और 2001 में इसे FTO घोषित किया गया था. हाफिज सईद की अगुवाई वाला यह गुट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले (आजाद) कश्मीर में सक्रिय है. प्रतिबंधों से बचने के लिए इसने अपना नाम बदलकर 'जमात-उद-दावा' रख लिया है. कई हज़ार लड़ाकों वाले इस गुट ने ही 2008 में भारत के मुंबई शहर पर बड़े पैमाने पर हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था और इसके अलावा भी कई अन्य बड़े हमलों के लिए यही गुट जिम्मेदार था.

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आतंकी संगठनों का नेटवर्क

'जैश-ए-मोहम्मद' (JEM) की स्थापना साल 2000 में आतंकी सरगना मसूद अजहर ने की थी और 2001 में इसे FTO घोषित किया गया था. JEM के करीब 500 हथियारबंद समर्थक भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हैं. इसके अलावा, 'हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी' (HUJI), 'हरकत-उल-मुजाहिदीन' (HUM) और 'हिजबुल मुजाहिदीन' (HM) जैसे अन्य गुट भी पाकिस्तान से ही अपनी गतिविधियां चलाते हैं. US की यह रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा आतंकी गुटों को लगातार दिए जा रहे समर्थन के मामले में भारत के रुख को और भी मज़बूत करती है. ऐसा ही एक गुट, जो लश्कर से ही अलग होकर बना है और खुद को "द रेजिस्टेंस फ्रंट" (TRF) कहता है. पहलगाम में हुए उन हमलों के पीछे था, जिनमें 26 लोगों की जान चली गई थी. TRF को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है.

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध

पहलगाम हमलों के जवाब में भारत ने 6 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया. भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सुनियोजित हमलों ने पाकिस्तान और PoJK में नौ आतंकवादी शिविरों को सटीक रूप से निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, हैंडलर और सहयोगी मारे गए. इनमें से अधिकांश आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े थे. इस ऑपरेशन ने आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचाया, जबकि आम नागरिकों को न्यूनतम हानि हुई. 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन और अन्य लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करके भारतीय वायु सेना के ठिकानों, सेना के गोला-बारूद डिपो, हवाई अड्डों और सैन्य छावनियों पर हमला किया.

भारत ने दिया था पाकिस्तान को करारा जवाब

भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, काउंटर-ड्रोन प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया. दुश्मन अपने किसी भी लक्ष्य को भेदने में असफल रहा. इसके बाद, भारतीय वायु सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी हवाई ठिकानों, कमांड और कंट्रोल केंद्रों, सैन्य बुनियादी ढांचे और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया. चकलाल, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे प्रमुख हवाई ठिकानों पर हमले किए गए और यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया. 10 मई को, पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से संपर्क किया और सैन्य अभियानों को रोकने की अपील की. ​​12 मई को, दोनों DGMO के बीच औपचारिक बातचीत हुई, और दोनों पक्षों ने सैन्य अभियानों को रोकने का निर्णय लिया.