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अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बदले सुर, रक्षा सचिव के बयान से दुनिया हैरान

US Pakistan Relations: अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सच्ची दोस्ती कायम की है. उन्होंने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अहम साझेदार बताया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 31, 2026, 05:31 PM IST

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अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बदले सुर, रक्षा सचिव के बयान से दुनिया हैरान

US Pakistan Relations: ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ “सच्ची दोस्ती” कायम की है और दोनों देशों के बीच बेहतर होते संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के बीच आए इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है. खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने शांति बनाए रखने और बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.  हेगसेथ ने कहा, “मैं आसानी से पाकिस्तान और शांति वार्ता में फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री की भूमिका का जिक्र कर सकता हूं.” अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है और यह रिश्ता अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में एक अहम साझेदार के रूप में देख रहा है.

ट्रंप का क्यों किया जिक्र
हेगसेथ ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखने का समर्थक रहा है. उनके मुताबिक क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका लगातार भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में है. कार्यक्रम के दौरान जब उनसे भारत और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका इन दोनों देशों को अपने लिए किसी प्रत्यक्ष खतरे के रूप में नहीं देखता. उन्होंने कहा, “हम इनमें से किसी भी देश को अपने लिए खतरा नहीं मान रहे हैं.”

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हेगसेथ ने क्या कहा?
हेगसेथ ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और इसी वजह से दोनों देश अपनी रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने मार्च में अमेरिकी सीनेट के सामने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया था, जो ऐसे मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं जिनकी मारक क्षमता भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती है. लेकिन हेगसेथ ने साफ किया कि मौजूदा समय में अमेरिका भारत या पाकिस्तान को किसी प्रत्यक्ष मिसाइल खतरे के तौर पर नहीं देख रहा.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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