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मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट? 10 देशों में US दूतावासों ने अमेरिकियों को दी निकलने की चेतावनी

US Embassies Middle East Warning: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लगभग 10 देशों में अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किए हैं. अमेरिकियों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें, देश छोड़ने पर विचार करें या हालात अचानक बिगड़ने पर देश से निकलने के लिए तैयार रहें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:50 AM IST
मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट? 10 देशों में US दूतावासों ने अमेरिकियों को दी निकलने की चेतावनी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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