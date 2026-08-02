/मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट? 10 देशों में US दूतावासों ने अमेरिकियों को दी निकलने की चेतावनी

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Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट के लगभग 10 देशों में US दूतावासों ने शनिवार को अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने और "वहां से निकलने पर विचार करने या तनाव बढ़ने पर निकलने के लिए तैयार रहने" की चेतावनी दी. शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल, जॉर्डन, इराक, मिस्र, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब सहित कई देशों में US दूतावासों ने अपनी वेबसाइटों पर इसी तरह की सुरक्षा चेतावनी जारी की. चेतावनी में कहा गया, "मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा हालात जटिल बने हुए हैं और अचानक तनाव बढ़ने की आशंका है."
इसमें यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकियों को वहां से निकलने पर विचार करना चाहिए या तनाव बढ़ने पर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए. दूतावासों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद US नागरिकों को सावधानी और सतर्कता बरतने तथा उड़ानें रद्द होने, समय-समय पर एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने की सलाह दी. उन्होंने इस क्षेत्र के बाहर मौजूद US नागरिकों को भी "मिडिल ईस्ट की यात्रा करने या वहां से होकर गुजरने के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार करने" की सलाह दी.
इससे पहले ईरान ने दी थी धमकी
इससे पहले शनिवार को ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने खबर दी कि ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमलों का जवाब देने के लिए एक "व्यापक" योजना तैयार की है.तस्नीम ने एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर US और इजरायल के संभावित हमलों के बारे में US मीडिया के हालिया दावों के जवाब में एक "व्यापक" योजना तैयार की है. खबरों के मुताबिक, इस योजना में मिडिल ईस्ट में इजरायल के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और US के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल है.
28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर संयुक्त हमले किए, जिनमें ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, सीनयर सैन्य कमांडर और नागरिक शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद ईरान ने इस क्षेत्र में US और इजरायल के ठिकानों और संपत्तियों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगाकर जवाब दिया, साथ ही होर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर लिया.