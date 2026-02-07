Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3100819
Zee SalaamMuslim Worldट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध

ट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध

America Enforced Tariff On Iran: एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का ढ़ोंग कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर टैरिफ लगा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए गए नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक ईरान से माल खरीदने या बेचने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:19 AM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

America Enforced Tariff On Iran: ईरान और अमेरिका के बीच बीते शुक्रवार (6 फरवरी) को ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातची हुई. इस बैठक में दोनों देशों के बीच ओमान मध्यस्थता की भूमिका निभाई. बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि यह अच्छी शुरुआत थी, उन्होंने कहा कि यह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है. वहीं, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस नए प्रतिबंध के मुताबिक अगर कोई देश ईरान से माल खरीदता है या बेचता है, तो उस देश पर एक्सट्रा टैरिफ लगेंगे. इस टैरिफ की वजह से कई देश ईरान से माल खरीदना बंद करेंगे या कम करेंगे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया है. अमेरिका का दावा है कि उसने यह नया टैरिफ इसलिए लगाया है, ताकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की कोशिश, उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, कथित आतंकवाद को सपोर्ट और मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली एक्टिविटी पर रोक लगाई जा सके. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है, इसके बावजूद अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है.

अमेरिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है. अमेरिका ने कहा कि ईरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी ग्रुप और मिलिशिया को सपोर्ट करता है, जिसमें वे फोर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिकियों को मारा और घायल किया है और जो US सैनिकों, पार्टनर और साथियों को टारगेट करना जारी रखते हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के अंदरूनी हालात की ओर इशारा किया, उसने कहा कि सरकार ने देश के रिसोर्स न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर खर्च किए हैं, जबकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी संघर्ष कर रही है. अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ये नए प्रतिबंध अमेरिका के विदेश नीति, आर्थिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रक्षा के लिए है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने से तनाव बढ़े हुए हैं. दोनों देश युद्ध के बहुत करीब हो गए थे और एक-दूसरे पर हमले के लिए धमकी दे रहे थे. लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई. वहीं, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

America Enforced Tariff On Iranmuslim world newsToday News

Trending news

America Enforced Tariff On Iran
ट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध
Mumbai News
'थप्पड़ का मौका चूक गए नसीरुद्दीन शाह,' इम्तियाज जलील ने क्यों दिया ऐसा बयान, जानें?
Hindi films
क्या चरित्र हनन के लिए बनाई जा रही फ़िल्में; मुसलमानों के साथ निशाने पर ब्राह्मण!
Ajmer News
शिहाब के बाद अब साहिल पर एडवेंचर का जुनून; हज करने अजमेर से पैदल जाएंगे मक्का!
Bihar News
पटना NEET छात्रा मौत केस में उबाल, इन्साफ के लिए सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय
UP News
प्रेम विवाह के बाद बिजनौर पहुंची कश्मीरी लड़की का आरोप; संदीप ने 10 दिन तक किया रेप
pakistan suicide attack
Suicide Bomber:फिदायीन हमले में हराम मौत को आतंकवादी क्यों देते हैं शहादत का नाम?
UTTAR PRADESH
Sambhal: सरकारी स्कूल में कुरान की आयत पर बवाल; शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर गिरी गाज!
UP News
मथुरा: टीचर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; BJP नेता के दावों की खोली पोल!
Pakistan News
जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत