ट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध

America Enforced Tariff On Iran: ईरान और अमेरिका के बीच बीते शुक्रवार (6 फरवरी) को ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातची हुई. इस बैठक में दोनों देशों के बीच ओमान मध्यस्थता की भूमिका निभाई. बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि यह अच्छी शुरुआत थी, उन्होंने कहा कि यह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है. वहीं, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस नए प्रतिबंध के मुताबिक अगर कोई देश ईरान से माल खरीदता है या बेचता है, तो उस देश पर एक्सट्रा टैरिफ लगेंगे. इस टैरिफ की वजह से कई देश ईरान से माल खरीदना बंद करेंगे या कम करेंगे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया है. अमेरिका का दावा है कि उसने यह नया टैरिफ इसलिए लगाया है, ताकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की कोशिश, उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, कथित आतंकवाद को सपोर्ट और मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली एक्टिविटी पर रोक लगाई जा सके. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है, इसके बावजूद अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है.

अमेरिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है. अमेरिका ने कहा कि ईरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी ग्रुप और मिलिशिया को सपोर्ट करता है, जिसमें वे फोर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिकियों को मारा और घायल किया है और जो US सैनिकों, पार्टनर और साथियों को टारगेट करना जारी रखते हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के अंदरूनी हालात की ओर इशारा किया, उसने कहा कि सरकार ने देश के रिसोर्स न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर खर्च किए हैं, जबकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी संघर्ष कर रही है. अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ये नए प्रतिबंध अमेरिका के विदेश नीति, आर्थिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रक्षा के लिए है.

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने से तनाव बढ़े हुए हैं. दोनों देश युद्ध के बहुत करीब हो गए थे और एक-दूसरे पर हमले के लिए धमकी दे रहे थे. लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई. वहीं, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं.