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दुनिया के लिए बड़ी राहत! अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी 60 दिन की छूट, सस्ता हो सकता है कच्चा तेल

US Grants Waiver on Iranian Oil: वैश्विक ऊर्जा के बाजार में बड़ी राहत मिलने वाली है. अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों में 60 दिनों की ढील दी है. यह फैसला दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के बीच लिया गया है. इससे वैश्विक तेल बाजार को राहत मिली है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:20 PM IST
दुनिया के लिए बड़ी राहत! अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी 60 दिन की छूट, सस्ता हो सकता है कच्चा तेल
Image Credit: (फाइल फोटो)

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