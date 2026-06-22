ईरान को मिली 60 दिन की छूट

यह फैसला उस समय लिया गया है, जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जंग को खत्म करने और स्थायी शांति समझौते की दिशा में बातचीत चल रही है. यह छूट 17 जून को तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए 60 दिनों के समझौता ज्ञापन का हिस्सा है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक और मुफीद रही है. इस समझौते के कई बिंदुओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है.