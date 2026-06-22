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US Lifts Iran Sanctions: दुनिया भर में ऊर्जा संकट और वेस्ट एशिया में जारी तनाव थमता नजर आया है. इससे भारत समेत दुनियाभर के देशों ने राहत की सांस ली. अमेरिकी पाबंदियों की वजह से आर्थिक संकट की मार झेल ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी संजीवनी की तरह है. इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन कई देशों को भी फायदा हो सकता है, जो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता और कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे थे.
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद वाशिंगटन ने ईरानी तेल निर्यात पर लगी कुछ पाबंदियों को अस्थायी रूप से हटा दिया है. अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने सोमवार (22 जून) को 60 दिनों की एक विशेष छूट देने का ऐलान किया है. इसके तहत ईरानी तेल के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की इजाजत दी गई है.
ईरान को मिली 60 दिन की छूट
यह फैसला उस समय लिया गया है, जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जंग को खत्म करने और स्थायी शांति समझौते की दिशा में बातचीत चल रही है. यह छूट 17 जून को तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए 60 दिनों के समझौता ज्ञापन का हिस्सा है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक और मुफीद रही है. इस समझौते के कई बिंदुओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है.
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का वादा किया है. इसके अलावा, उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने देश में आने की इजाजत देने पर रजामंदी जताई है.
ईरान को इन देशों को नहीं बेच सकेगा तेल
अमेरिका की ओर से दी गई यह इजाजत 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. इसमें ईरान से निकलने वाले कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया गया है. इसके तहत ईरानी तेल को अमेरिका में लाया जा सकेगा. हालांकि, यह इजाजत उत्तर कोरिया, क्यूबा और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन से जुड़े प्रतिबंधित लेन-देन पर लागू नहीं होगी.
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही. ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 3.5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 77.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. उधर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं. उन्होंने स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में पत्रकारों से कहा कि एक सफल समझौते के लिए मजबूत बुनियाद तैयार हो चुकी है.
होर्मुज में बढ़ी जहाजों की आवाजाही
इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल और गैस लेकर जाने वाले जहाजों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है. यह स्थिति तब सामने आई है, जब दो दिन पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच वह इस समुद्री रास्ते को फिर से बंद कर सकता है.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कतर के नियंत्रण वाले गैस से भरे चार बड़े जहाज खाड़ी क्षेत्र में दाखिल हुए. इसके अलावा दो भारीभरकम तेल टैंकर भी खाड़ी में पहुंचे, जिनमें से एक का गंतव्य इराक का बसरा बंदरगाह बताया जा रहा है. दूसरी ओर करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर दो छोटे जहाज होर्मुज से निकलकर ओमान की खाड़ी की तरफ रवाना हुए.