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अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की मनमानी पर लगाम, ईरान युद्ध रोकने को अमेरिकी संसद में बगावत

Iran US Conflict: अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पास कर दिया. इस फैसले के बाद अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:33 AM IST

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अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की मनमानी पर लगाम, ईरान युद्ध रोकने को अमेरिकी संसद में बगावत

Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच US संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेटेटिव्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया है. यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पारित हुआ. खास बात यह रही कि चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया, जिसके कारण यह प्रस्ताव पास हो सका. अमेरिकी राजनीति में युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की खुली असहमति बहुत कम देखने को मिलती है.

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिका ने इसी साल फरवरी में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिकी सुरक्षा और मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी थी. हालांकि विपक्षी डेमोक्रेटिक नेताओं और कुछ रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ने सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले संसद की मंजूरी नहीं ली, जो अमेरिकी संविधान की भावना के खिलाफ है.

संसद में उठ चुके हैं सवाल
हाउस में पेश किया गया यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की दिशा में चौथी कोशिश माना जा रहा है. इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन की सैन्य नीतियों को लेकर संसद में सवाल उठ चुके हैं. आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति को किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले कांग्रेस की अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि देश को बिना राजनीतिक सहमति के युद्ध में न झोंका जा सके. लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स से पास होने के बाद भी इस प्रस्ताव को कानून बनने के लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी की जरूरत होगी. फिलहाल सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है, इसलिए इस प्रस्ताव का भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है.

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इससे पहले भी लाया गया था प्रस्ताव
इससे पहले मई महीने में भी सीनेट ने इसी तरह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब तक पूरे सदन में उस पर वोटिंग नहीं हो सकी है. वहीं, अमेरिका के सियासी जानकारों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव सीनेट से भी पास हो जाता है, तब भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रुकने की संभावना कम है. राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार मौजूद है. अगर ट्रंप वीटो करते हैं, तो उसे निरस्त करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा राजनीतिक हालात में बेहद मुश्किल माना जा रहा है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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