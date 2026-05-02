US Iran Conflict: समझौता करो, नहीं तो तबाही झेलो! जानें ईरान की किस बात पर चिढ़ गए ट्रंप

US Iran Conflict: पिछले दो महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहा तनाव कम होने के बजाय और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है. ईरान ने अमेरिका के सामने युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था. लेकिन, इस प्रस्ताव में कुछ ऐसी मांगें शामिल थीं जिनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और इसी वजह से उन्होंने इस शांति पहल को ठुकरा दिया. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा प्रस्ताव अमेरिका को मंजूर नहीं है और जब तक ईरान उनकी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं है.

ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका के पास सिर्फ़ दो ही रास्ते हैं या तो ईरान के खिलाफ सख़्त फौजी कार्रवाई करे, या फिर कूटनीतिक हल की तरफ आगे बढ़े. लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि वे मानवीय आधार पर हल को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होने के लिए ईरान को अपनी शर्तें बदलनी होंगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान कमजोर स्थिति में है और किसी समझौते पर पहुंचने के लिए उस पर दबाव है.

ईरान ने दिया था ये प्रस्ताव

दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक नया प्रस्ताव सामने आया है. इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, तेहरान ने टकराव खत्म करने और अहम समुद्री रास्ते हॉरमुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, इस प्रस्ताव में विवाद का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का जोर है कि पहले दुश्मनी खत्म की जाए और उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो. अमेरिका इस रुख से सहमत नहीं है. रिपोर्टों के मुताबिक, वॉशिंगटन की मांग है कि किसी भी समझौते के एक अहम हिस्से के तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को तुरंत सुलझाया जाए. इसके अलावा, अमेरिका इस बात की गारंटी चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं पर कोई नई गतिविधि नहीं करेगा.

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2015 के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव

दरअसल, 2015 में हुए 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन' (JCPOA) के टूटने के बाद से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए चिंता का एक बड़ा सबब बना हुआ है. मौजूदा टकराव ने इस मुद्दे को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है. वहीं, अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच यह टकराव 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था. हालांकि, 8 अप्रैल को औपचारिक तौर पर युद्धविराम का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव अब भी बना हुआ है. अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए आर्थिक पाबंदियां और भी सख़्त कर दी हैं, जिसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है.