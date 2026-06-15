/जंग खत्म, होर्मुज खुलेगा, अरबों डॉलर बरसेंगे; अमेरिका-ईरान समझौते की 10 बड़ी बातें

US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव खत्म हो गया है और दोनों देश जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने समझौते की घोषणा करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका ने भी इस डील के बारे में बयान जारी किए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान एक अहम शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं. वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने भी सरकारी मीडिया से बात करते हुए समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की. इस ऐलान के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है.