/जंग खत्म, होर्मुज खुलेगा, अरबों डॉलर बरसेंगे; अमेरिका-ईरान समझौते की 10 बड़ी बातें

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US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव खत्म हो गया है और दोनों देश जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने समझौते की घोषणा करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका ने भी इस डील के बारे में बयान जारी किए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान एक अहम शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं. वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने भी सरकारी मीडिया से बात करते हुए समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की. इस ऐलान के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है.
ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने दावा किया है कि समझौता तय हो गया है और शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड में इस पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. लेकिन, अभी तक किसी भी देश ने समझौता ज्ञापन (MoU) के मसौदे में शामिल बिंदुओं की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की है. फिर भी, सामने आए मसौदे के आधार पर कहा जा सकता है कि इस समझौते का असर पश्चिम एशियाई राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. आइए आसान भाषा में 10 पॉइंट में समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच किन-किन मुद्दों पर सहमति बनी है और इस समझौते से क्या बदलाव हो सकते हैं.
1. सभी मोर्चों पर युद्धविराम
ईरान और अमेरिका समझौते के मुताबिक, लेबनान समेत मिडिल ईस्ट के सभी संघर्ष वाले मोर्चों पर स्थायी , सीजफायर लागू किया जाएगा.
2. अमेरिका नहीं करेगा हस्तक्षेप
मसौदे में अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता का जिक्र है. यह ईरान की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है.
3. नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी
समझौते के तहत 30 दिनों के भीतर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की बात कही गई है.
4. होर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर दोबारा खोले जाने की योजना है.
5. ईरान को मिलेगा पुनर्निर्माण पैकेज
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने की योजना बना रहे हैं.
6. तेल प्रतिबंध खत्म होंगे
ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं. इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी.
7. परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान
समझौते में ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता भी शामिल बताई जा रही है.
8. नए प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे
मसौदे के मुताबिक अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा और ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने से भी परहेज करेगा.
9. फ्रीज संपत्तियां जारी होंगी
अंतिम वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की विदेशों में फंसी या फ्रीज की गई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी करने की शर्त रखी गई है.
10. संयुक्त राष्ट्र देगा अंतिम मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए वैधता और अंतरराष्ट्रीय मंजूरी दिलाई जाएगी.