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जंग खत्म, होर्मुज खुलेगा, अरबों डॉलर बरसेंगे; अमेरिका-ईरान समझौते की 10 बड़ी बातें

US Iran Agreement: अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते में तेल प्रतिबंध हटाने, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने, युद्धविराम लागू करने और ईरान की फ्रीज संपत्तियां जारी करने जैसे कई बड़े प्रावधान शामिल हैं. आसान भाषा में 10 पॉइंट में समझे पूरी डील...

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 15, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:07 AM IST
जंग खत्म, होर्मुज खुलेगा, अरबों डॉलर बरसेंगे; अमेरिका-ईरान समझौते की 10 बड़ी बातें

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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