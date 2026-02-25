ईरान में लोगों को सता रहा जंग का खतरा, अमेरिका-तेहरान बातचीत पर टिकी निगाहें

US Iran Talks: मिडिल ईस्ट में US की भारी मिलिट्री तैनाती के बीच इस हफ्ते ईरान और US के बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत अहम मानी जा रही है. माना जा रहा है कि यह बातचीत दोनों देशों के बीच समझौते का आखिरी मौका हो सकती है. इस बीच ईरान में युद्ध की संभावना को लेकर चिंता और अनिश्चितता बढ़ रही है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश एक "सही और संतुलित समझौते" के लिए तैयार है और जल्दी समाधान चाहता है. हालांकि, US के प्रतिबंधों के कारण ईरान लंबे समय से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है और देश में विरोध प्रदर्शनों पर हाल ही में हुई कार्रवाई ने स्थिति को और खराब कर दिया है. जनवरी में सुरक्षा कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के गिरफ्तार होने की खबरों ने भी स्थिति को और खराब किया है.

यह भी पढ़ें:- ईरान में फंसे भारतीय छात्र लौटना चाहते हैं, मगर एक डर रोक रहा कदम; करियर ज़रूरी या जान?

Add Zee News as a Preferred Source

जिनेवा बातचीत से पहले ईरानियों में युद्ध का डर साफ दिख रहा है. कई लोगों को डर है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, तो स्थिति 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध से भी बदतर हो सकती है. तेहरान में एक महिला ने कहा कि वह हर सुबह युद्ध और बिगड़ती आर्थिक स्थिति की चिंताओं के साथ उठती है. एक और रहने वाले ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे, तो लड़ाई की संभावना बढ़ सकती है.

अमेरिका कर रहा है घेराबंदी

इस बीच, अमेरिका ने इस इलाके में अपनी मिलिट्री मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी नेवी के कई वॉरशिप, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड आर. फोर्ड शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के पास तैनात किए जा रहे हैं. इस इलाके में सैकड़ों फाइटर जेट और सपोर्टिंग मिलिट्री रिसोर्स भी मौजूद हैं. US अधिकारियों के मुताबिक, इस तैनाती से बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन करने की काबिलियत मिलती है. इसके अलावा, US ने एक इजरायली बेस पर 12 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट भेजे हैं.

ईरान शुरू कर चुका है एक्सरसाइज

ईरान भी मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए अपनी तैयारी दिखा रहा है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल लॉन्च, ड्रोन फ्लाइट और कोस्टल डिफेंस से जुड़ी एक्सरसाइज की हैं. ईरानी लीडरशिप ने किसी भी US हमले की हालत में कड़े जवाब की चेतावनी दी है. हालांकि, दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं. US चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से रोक दे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करे और रीजनल ग्रुप्स को अपना सपोर्ट कम करे, जबकि ईरान एनरिचमेंट जारी रखने पर जोर दे रहा है और दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है.

यह भी पढ़ें:'ईरान पर हुआ हमला तो US को चुकानी होगी भारी कीमत! ट्रंप के टॉप अधिकारी ने जताया खतरा