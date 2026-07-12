/UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में गूंजे धमाके! अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बड़ा पलटवार

Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की है. ईरान ने खाड़ी के कई देशों पर एक साथ बड़े हमले किए और इस दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया. ईरानी सेना (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी बंद कर दिया है. इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. वहीं, सुरक्षा का खतरा बढ़ने के बाद रविवार को कतर के गृह मंत्रालय ने दोहा समेत पूरे देश में नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया. इसमें सभी से घर के अंदर या सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस सुरक्षा संकट के बीच कतर सरकार ने लोगों से सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है.