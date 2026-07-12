/UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में गूंजे धमाके! अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का बड़ा पलटवार

राज्य चुनें
Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की है. ईरान ने खाड़ी के कई देशों पर एक साथ बड़े हमले किए और इस दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया. ईरानी सेना (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी बंद कर दिया है. इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. वहीं, सुरक्षा का खतरा बढ़ने के बाद रविवार को कतर के गृह मंत्रालय ने दोहा समेत पूरे देश में नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया. इसमें सभी से घर के अंदर या सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस सुरक्षा संकट के बीच कतर सरकार ने लोगों से सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है.
इस हमले के बाद कतर के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है. कतर ने साफ किया है कि मुल्क में सिक्योरिटी खतरे का स्तर फिलहाल बहुत ज्यादा है. मंत्रालय ने सभी नागरिकों और विदेशी निवासियों से किसी भी अनावश्यक आवाजाही से पूरी तरह बचने की गुजारिश की है. सभी को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संभावित हवाई खतरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने घरों या सुरक्षित स्थानों पर रहें. मंत्रालय ने कहा कि यह कदम दोहा में चश्मदीदों द्वारा सुने गए तेज धमाकों, और ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले करने के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में हुए धमाकों की खबरों के बाद उठाया गया है.
UAE ने जारी किया बयान
वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है. इस बयान में UAE ने माना है कि देश के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं. UAE ने आगे कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए और उन्हें नाकाम करने के लिए कदम उठाए गए, कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया. UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों पर दागी गईं बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया.
ईरान ने क्यों किया हमला
फार्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सेना ने अमेरिकी ठिकानों पर जो जवाबी हमले किए हैं, उनसे खाड़ी क्षेत्र के अन्य प्रमुख देशों में चिंता फैल गई है. UAE और कतर के अलावा, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र के देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित हवाई हमलों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं.