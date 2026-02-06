Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3100098
Zee SalaamMuslim World‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी

‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी

Tehran Leave Now Advisory: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है. उन्हें तुरंत ईरान छोड़ने और जाने के लिए खुद से इंतजाम करने को कहा गया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:56 PM IST

Trending Photos

‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने शुक्रवार सुबह एक सख्त और असामान्य सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. अमेरिका ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से "फौरन देश छोड़ने" और अपने ट्रैवल और जाने का इंतजाम खुद करने को कहा है. चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया कि मौजूदा हालात में अमेरिकी सरकार कोई भी कांसुलर या इमरजेंसी मदद नहीं दे पाएगी.

यह सलाह मस्कट में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच होने वाली एक अहम मीटिंग से कुछ घंटे पहले आई है. नोटिस में चेतावनी दी गई कि ईरान में सुरक्षा जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेवाओं में अचानक रुकावट आ सकती है, और इंटरनेट सेवाएं आंशिक या पूरी तरह से बंद की जा सकती हैं.

दूतावास ने खास तौर पर चेतावनी दी कि जिन लोगों के पास ईरानी-अमेरिकी दोनों देशों की नागरिकता है, उन्हें हिरासत में लिए जाने का खतरा काफी ज़्यादा है. इसके अलावा, सार्वजनिक जगहों पर अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने से गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है. नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालात में किसी भी विदेशी नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह चेतावनी एक अहम डिप्लोमैटिक मीटिंग से पहले आई है, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर करेंगे. ईरानी पक्ष का प्रतिनिधित्व ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची करेंगे. इस मीटिंग को कई महीनों में वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहली औपचारिक बातचीत माना जा रहा है. मुख्य एजेंडा कथित तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा विवाद है, हालांकि एजेंडा और मीटिंग की जगह को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने जोर दिया कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दों तक सीमित रहे और मीटिंग की जगह इस्तांबुल से बदलकर ओमान करने का अनुरोध किया, जिसे क्षेत्रीय डिप्लोमैटिक दबाव के बाद मान लिया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने मांग की है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोके और मध्य पूर्व में सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करे. हालांकि, ईरान ने इन शर्तों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, इन्हें अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा. क्षेत्रीय स्थिति पहले से ही बहुत तनावपूर्ण है. खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ गई है और हाल की घटनाओं, जैसे कि अमेरिकी सेना द्वारा एक ईरानी ड्रोन को गिराना, ने तनाव को और बढ़ा दिया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

us iran tensionsTehran Leave Now Advisory

Trending news

us iran tensions
‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी
Godan movie controversy
'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन
Mehrauli Assault Case
“मुल्ला जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता”, महरौली हमले के बाद मुकेश का बड़ा बयान
Delhi riots Faizan death case
छह साल बाद भी फैजान को इंसाफ नहीं? सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट
Kazakhstan on Kashmir Issue
कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा फेल? मुस्लिम देश कजाकिस्तान बनाई दूरी
Iran US Nuclear Talks
US से परमाणु बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान रवाना, अराघची करेंगे नेतृत्व
Deoria news
UP के देवरिया में अली का हुआ हाफ-एनकाउंटर, पुलिस ने दो साथियों को किया गिरफ्तार
US Pakistan Alliance Crisis
पाकिस्तान ने ट्रंप का तोड़ा भरोसा? ईरान समर्थन से अमेरिका के साथ रिश्तों में दरार
Muslim Neighbour
मुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर
Yogi government and Muslims
योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!