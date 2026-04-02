मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दुर्गति देख, अरब शासकों ने नए आका के लिए बिछाया दस्तरखान!

ईरान ने Meta, Apple, HP, Microsoft, Google, Intel, Cisco, Boeing, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, J.P. Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42 जैसी 30 मल्टीनेशनल आई टी कंपनियों को निशाना बनाने की लिस्ट जारी कर दी है. हमले शुरू भी हो गएं है.बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हुआ हमला इसकी शुरुआत है, क्योंकि ईरान अब उस डिजिटल और कॉर्पोरेट चेन पर चोट कर रहा है जिसने वॉशिंगटन को सुपरपावर बनाया हुआ है.

बहरीन के सलमाबाद में मौजूद अमेज़न के जिस डेटा सेंटर पर हमला हुआ है, वो मिडिल ईस्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा हब है. ईरान के सुसाइड ड्रोन्स ने वहां के सर्वर रूम और कूलिंग सिस्टम को बुरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे अरब देशों में इंटरनेट और बैंकिंग सर्विस पर बड़ा असर पड़ा है. इसके अलावा, दुबई और अबू धाबी में मौजूद G42 और स्पायर सॉल्यूशंस जैसी बड़ी tech कंपनियों के ऑफिसों के पास भी धमाके सुने गए हैं. ईरान का दावा है कि ये कंपनियाँ एआई और जासूसी के ज़रिए ईरानी कमांडर्स की लोकेशन ट्रैक करने में अमेरिका की मदद कर रही थीं. इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अब जंग सरहदों से निकलकर शहरों के बीचों-बीच पहुँच चुकी है.

ईरान की इस हिट लिस्ट ने सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया है. एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने मिडिल ईस्ट में अपने offices को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और गैर-ज़रूरी स्टाफ को वहां से हटने के लिए कह दिया है. सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान ने बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया है. इन कंपनियों के जो भी प्लांट या असेंबली यूनिट्स गल्फ़ देशों में हैं, वो अब ईरान की मिसाइलों की ज़द में हैं. ईरान की इस नई स्ट्रैटेजी ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है कि वो सात समंदर पार बैठकर जंग लड़ सकता है. अब जंग का असर सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलरों और उनकी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ रहा है. बहरीन से लेकर कुवैत तक, जहाँ-जहाँ इन मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, वहां अब फौजियों के बजाय प्राइवेट सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ रहे है, जिसका रोज़ाना का खर्च करोड़ों डॉलर में पहुँच गया है.

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ट्रंप की बेचैनी अब इस बात को लेकर है कि अगर ये हमले जारी रहे, तो अमेरिका के अंदर बेरोज़गारी और महंगाई का ऐसा सैलाब आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा, जिस इज़रायल ने ट्रंप को इस जंग में झोंका था, आज वो खुद भी इन कंपनियों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है. कुल मिलाकर, ईरान ने जंग के दायरे को इतना फैला दिया है कि अब अमेरिका के लिए एग्जिट का हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है.

अरब की सरज़मीन पर अमेरिका का बिखरता हुआ शीराज़ा देखते हुए अरबी शहंशाहों की नज़रे भी बदल गईं. शाही महलों में कानाफूंसी होने लगीं कि जो सुपरपावर अपने खुद के फौजी ठिकानों और रडार सिस्टम को नहीं बचा पाया. वो हमारी सरहदों की हिफाज़त कैसे करेगा ? अमेरिका पर से ये भरोसा टूटना वॉशिंगटन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. अब अरब मुल्कों ने अपनी हिफाज़त के लिए नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में यूक्रेन के प्रेसीडेंट ब्लादमिर ज़ेलेंस्की का हालिया दौरा एक गेम-चेंजर साबित हुआ है.

ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई का एक तूफानी दौरा किया है, और इन चारों देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनल की है. इस डील के तहत यूक्रेन इन देशों को अपने वो खतरनाक ड्रोन और मिसाइल टेक्नॉलजी देने जा रहा है, जिन्होंने रूस जैसी ताकत को सालों तक उलझाए रखा. सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक बड़ी डील की है, जिसमें यूक्रेन के स्पेशल ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रोडक्शन अब सऊदी की ज़मीन पर ही होगा. यूएई और कतर ने भी इस मौके पर यूक्रेन के साथ अपने हाथ मिलाए हैं.

यूएई का फोकस एंटी-ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक पर है. कतर ने भी अपनी समंदरी सरहदों की सेक्योरिटी के लिए यूक्रेन की मेरीटाइम ड्रोन टेक्नॉलजी में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है. कुवैत के साथ भी यूक्रेन डील हुई है. इस डील का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि अब ये अरब मुल्क अपनी सेक्योरिटी के लिए सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे, बल्कि यूक्रेन के साथ मिलकर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे.

सऊदी और यूएई ने अपने यहां 12 नए जॉइंट वेंचर शुरू करने का एलान किया है, जहाँ यूक्रेन की मदद से हर महीने हज़ारों की तादाद में सुसाइड ड्रोन और गाइडेड रॉकेट बनाए जाएंगे. यह अमेरिका के उन पुराने हथियारों के बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो सालों से इन देशों को सिर्फ अपनी शर्तों पर सामान बेचते आए थे. अरब देशों का यह कदम साफ़ इशारा है कि अब वो वॉशिंगटन के सिक्योरिटी अंब्रेला के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने को तैयार नहीं हैं.

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