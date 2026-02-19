ईरान-अमेरिका जंग बस एक कदम दूर? ट्रंप के आदेश का इंतजार, रिपोर्ट में बड़ा दावा

Advertisement
Trump Iran Strike: अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के ऑप्शन पर विचार कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. बढ़ते तनाव के बीच, दुनिया उनके फैसले पर नजर रख रही है, जिसका असर इलाके के हालात पर पड़ सकता है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:40 AM IST

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका अभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई राउंड की बातचीत कर रहे हैं. लेकिन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर रोक लगाए हुए हैं और रोज धमकियां दे रहे हैं. इस बीच, CNN की एक रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका इस हफ़्ते ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, ट्रंप ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक हाई-प्रोफाइल न्यूक्लियर डील पर चर्चा करने के लिए US और ईरानी डेलीगेशन की मीटिंग के बाद हुआ है.

इससे पहले बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानी अधिकारियों के साथ जिनेवा बातचीत में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन दोनों देश कुछ मुद्दों पर "बहुत अलग" हैं. प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, "थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन हम अभी भी कुछ मुद्दों पर बहुत अलग हैं. हमें उम्मीद है कि ईरानी अगले कुछ हफ्तों में डिटेल्स के साथ वापस आएंगे. प्रेसिडेंट देखते रहेंगे कि यह कैसे होता है." 

उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर विचार करने से पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए डिप्लोमेसी पहला ऑप्शन है. मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लिए US के साथ डील करना समझदारी होगी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान में बड़ी अशांति 28 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई, जब रियाल की तेज़ी से घटती कीमत और बढ़ती महंगाई से पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के जवाब में कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. तेहरान में दुकानदारों और व्यापारियों के अपने कारोबार बंद करने से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और तेज़ी से पूरे देश में फैल गए, जो 1979 की क्रांति के बाद से इस्लामिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया.

यह अशांति शुरू में आर्थिक शिकायतों से शुरू हुई, लेकिन तेज़ी से राजनीतिक रंग ले लिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बड़े सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे थे. जैसे-जैसे दिसंबर और जनवरी में विरोध प्रदर्शन तेज़ हुए, सरकार के नेतृत्व को निशाना बनाने वाले कट्टर नारे और नारे आम हो गए. सरकार ने जवाब में सुरक्षा यूनिट तैनात कीं और 8 जनवरी, 2026 को पहले कभी नहीं हुए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के तहत पूरे देश में इंटरनेट और टेलीफ़ोन सर्विस काट दीं. दुनिया के नेताओं ने इस कदम को "पत्रकारों, एक्टिविस्ट और पीड़ितों के परिवारों की हत्याओं के सबूत डॉक्यूमेंट करने और शेयर करने की क्षमता को सीमित करने" की कोशिश बताया.

इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानी लोगों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन किया, साथ ही तेहरान के हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की. वॉशिंगटन ने असहमति पर कार्रवाई से जुड़े ह्यूमन-राइट्स उल्लंघन को लेकर ईरानी अधिकारियों पर वीज़ा बैन भी बढ़ा दिए हैं. हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने विदेशी आलोचना को दखलंदाज़ी बताकर खारिज कर दिया है. तेहरान के लीडरशिप ने यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल और यूरोपियन ताकतों पर देश के अंदर अस्थिरता और बंटवारा फैलाने के लिए संकट का फायदा उठाने का आरोप लगाया है. 

इनपुट- ANI

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

