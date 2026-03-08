अमेरिका और इजरायल का युद्ध अपराध, ईरान में एम्बुलेंस और अस्पतालों को बनाया निशाना

Iran Israel War Update: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है. अमेरिका और इजरायल ईरान में भीषण हवाई बमबारी कर रहे हैं और मिलिट्री समेत मेडिकल, सिविलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर रहे हैं. अमेरिका और इजरायल की बमबारी में ईरान में लगभग 1332 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले के बाद एक एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और उसमें आग लग गई.

दावा है कि इजरायल ने जिस तरीके से गज़ा में एंबुलेंस और अस्पतालों को निशाना बनाया था, उसी तरह ईरान में भी मेडिकल सेवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है. तेहरान के पूर्वी तेहरानपर्स जिले में एक गली से गुजर रही एक एम्बुलेंस जोरदार धमाके के बाद अचानक रुक गई. ईरान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार (5 मार्च) को दावा किया कि US और इजरायली हमलों में देश भर में 13 मेडिकल जगहें और नौ रेड क्रिसेंट सेंटर प्रभावित हुए हैं.

ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजरायल और अमेरिका के हमलों से 3,600 से ज्यादा जगहों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 33 आम जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, रिहायशी इलाके, तेहरान ग्रैंड बाजार और ऐतिहासिक गोलेस्तान पैलेस कॉम्प्लेक्स शामिल हैं.

अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में ही ईरान में दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 175 लोगों की जान चली गई, मरने वालों में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियां थीं. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया है कि ईरान की मिसाइल ने ही गर्ल्स स्कूल को हिट किया है. वहीं, राजधानी तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया, गांधी अस्पताल पर अमेरिका और इजरायल ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद गांधी अस्पताल को खाली कराया गया. वहीं, ईरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है. ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. साथ ही इजरायल पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा है.