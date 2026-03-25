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ईरान में 'उधार प्रेम की कैंची' नहीं है; दुकानदार ने जो लिखा पढ़कर पागल हो गई दुनिया!

Iran Humanitarian Aid Viral Video: ईरान में जंग और आर्थिक संकट के बीच तेहरान के एक सुपरमार्केट ने इंसानियत की और भाईचारे की अद्भुत मिसाल पेश की है. सुपरमार्केट के इस कदम की नेटीजंस जमकर सरहना कर रहे हैं.  सुपरमार्केट के बाहर चस्पा बोर्ड, जिस पर लिखा है, "जितना जरुरत हो ले जाएं, जंग के बाद भुगतान करें" चर्चा का विषय बना हुआ है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:13 PM IST

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तेहरान के सुपरमार्केट की मुश्किल हालात में मदद की अनोखी पेशकश
तेहरान के सुपरमार्केट की मुश्किल हालात में मदद की अनोखी पेशकश

Iran Humanitarian Aid: उधार प्रेम की कैंची है, उधार मांगकर शर्मिंदा न करें, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे. भारत में दुकानदारों के ये आदर्श वाक्य हैं, जिसे वो अपने ग्राहकों से कहना चाहते हैं. इसकी पट्टी और स्टीकर वो अपने दुकानों पर लगा कर रखते हैं, ताकि कोई उनसे उधार न मांगे. 

इस बीच ईरान से एक ऐसी तस्वीर आई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने युद्धग्रस्त ईरान के एक दुकानदार को रातों- रात दुकानदारों का रोल मॉडल बना दिया है. उसके सहृदयता और काइंडनेस की हर कोई चर्चा कर रहा है.

दरअसल, इस मुश्किल घड़ी में कई मानवाधिकार संस्थाएं जंग से बेहाल अवाम की मदद कर रही हैं, और उनके खाने पीने की चीजें मुहैया करा रही हैं. मलबों की ढेर में तब्दील इमारतें, अपनों की तलाश करती आंखें, घायलों से भरे अस्पताल और अफरा तफरी के बीच ईरान में इंसानियत की छोटी-छोटी कहानियां उम्मीद की रौशनी बनकर सामने आ रही हैं. ईरान से आई एक ऐसी ही खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है.

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Grocery in #Iran

तेहरान में एक स्थानीय सुपरमार्केट जंग जैसी मुश्किल हालात के बीच एकता, भाईचार और इंसानियत की मिसाल बन गया है. इस दुकान के बाहर एक हाथ से लिखा हुआ नोट चस्पा किया गया, जिसे फारसी में लिखा गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चस्पा बोर्ड पर फारसी में लिखा है, "जितनी जरूरत हो, सामान ले जाइए. भुगतान जंग खत्म होने के बाद कर दीजिए." सुपरमार्केट के इस आम से संदेश ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. नेटीजंस, सुपरमार्केट के इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप के दामाद और विटकॉफ से ईरान ने बातचीत से किया इनकार, वेंस से ही होगी डील!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल की हठधर्मिता की वजह से मिडिल ईस्ट में उपजे तनाव, जंग और बढ़ती महंगाई की वजह से ईरान में खाने-पीने की चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई है. इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल वक्त में इस दुकानदार का कदम सिर्फ एक निजी मदद नहीं, बल्कि समाज में एकजुटता और आपसी सहयोग की बड़ी मिसाल बनकर उभरा है.

"इंकलाब" की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान स्थित सुपरमार्केट की यह पहल ईरान की पुरानी परंपरा "Wall of Kindness" का मॉडर्न रुप है. इस परंपरा में लोग जरूरतमंदों के लिए कपड़े, खाना और दूसरी जरूरी चीजें छोड़ जाते हैं, ताकि कोई भी शख्स मुश्किल समय में अकेला महसूस न करे. यह परंपरा समाज में आपसी सहयोग और इंसानियत की भावना को मजबूत करते है. हाल ही में ईरानी सरकार ने "राष्ट्रीय एकता सप्ताह" भी मनाया था. ऐसे में इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि जब हालात मुश्किल होते हैं, तब आम लोग एक-दूसरे का सहारा बनकर खड़े होते हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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