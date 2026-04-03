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ईरान के करज में कयामत; US ने B1 ब्रिज पर बरसाई मौत, 8 की जान गई, 95 घायल

Karaj B1 Bridge Attack: ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष एक महीने से ज़्यादा समय से जारी है. इस बीच अमेरिका ने ईरान के करज में B1 पुल पर ज़ोरदार हमला किया. इस हमले में कम से कम 8 आम नागरिकों की मौत हो गई और 95 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:38 AM IST

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ईरान के करज में कयामत; US ने B1 ब्रिज पर बरसाई मौत, 8 की जान गई, 95 घायल

Iran Israel US Conflict: ईरान और इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध पिछले एक महीने से जारी है. अब तक, इस संघर्ष में 4 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं. इस बीच अमेरिका ने ईरान के "करज में B1 ब्रिज" पर भीषण हमला किया है. इस हमले में कम से कम 8 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है. जबकि 95 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.  इस सैन्य कार्रवाई में खास तौर पर "करज में B1 ब्रिज" को निशाना बनाया गया, जिसके चलते आस-पास के इलाके में भारी जान-माल का नुकसान हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के पीड़ितों में "ईरानी यात्री" और "स्थानीय गांव के निवासी" शामिल हैं, जो हमले के समय उस जगह के पास मौजूद थे. प्रेस टीवी के मुताबिक, मरने वालों में "ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो 'नेचर डे' मनाने के लिए उस इलाके में आए हुए थे." यह वह समय होता है जब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर होते हैं. सरकारी प्रसारक 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के हमलों के बाद राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा है कि ईरान "अमेरिकी और इजरायली हमलावरों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित" है. यह बयान उस सैन्य संघर्ष की शुरुआत के एक महीने से भी अधिक समय बाद आया है, जिसे तेहरान "इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ एक अकारण और आक्रामक युद्ध" करार देता है.

ईरानी राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपने अज़रबैजानी समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बातें कहीं. इस बातचीत के दौरान पेजेशकियन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिस समय वाशिंगटन ने अपने "हमले और बमबारी का अभियान" शुरू किया, उस समय तेहरान "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत" में व्यस्त था. जारी संघर्ष के प्रभावों का विस्तृत ब्योरा देते हुए, पेजेशकियन ने अलीयेव को "महत्वपूर्ण और औद्योगिक बुनियादी ढांचों" के विनाश के साथ-साथ "स्कूलों" और "अस्पतालों" को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बारे में जानकारी दी.

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प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरानी नेता ने इस संकट की घड़ी में "हमदर्दी और समर्थन" देने के लिए अज़रबैजान की जनता और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके जवाब में राष्ट्रपति अलीयेव ने क्षेत्रीय "सुरक्षा और स्थिरता" पर इस संघर्ष के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का जिक्र किया और शांति की शीघ्र बहाली की उम्मीद जताई. सुरक्षा स्थिति के अलावा, दोनों नेताओं ने "विभिन्न क्षेत्रों में तेहरान और बाकू के बीच सहयोग को बढ़ावा देने" के तरीकों पर भी चर्चा की. राष्ट्रपति स्तर की बातचीत के समानांतर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी फिलिपिनो समकक्ष मारिया टेरेसा लाज़ारो के साथ बातचीत की.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने ज़ोर देकर कहा कि आक्रमणकारियों से जुड़े जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने से रोकने के ईरान के कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार" हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे उपाय "इस रणनीतिक जलमार्ग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से" किए गए हैं और इनका मकसद "आगे होने वाले सैन्य हमलों को रोकना है. मौजूदा तनाव के बावजूद, अराघची ने बताया कि तेहरान ने संबंधित ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करके गैर-शत्रुतापूर्ण जहाज़ों और टैंकरों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करते हुए एक ज़िम्मेदाराना दृष्टिकोण बनाए रखा है. प्रेस टीवी के अनुसार, इस शीर्ष राजनयिक ने अमेरिका और इज़राइली शासन द्वारा किए गए अवैध आक्रमण को इस क्षेत्र और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में असुरक्षा का मुख्य कारण बताया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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