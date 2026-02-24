'ईरान पर हुआ हमला तो US को चुकानी होगी भारी कीमत! ट्रंप के टॉप अधिकारी ने जताया खतरा

US Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. कभी भी दोनों देशों के बीच जंग का ऐलान हो सकता है. दुनिया की नज़रें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं. US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर दबाव बनाने के लिए तेहरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है. ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इन धमकियों से नहीं डरेगा. ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो समुद्र में अमेरिका के जहाजों और मिलिट्री फोर्स को तबाह करने की धमकी भी दी है. इस धमकी का दुनिया भर में असर हुआ है.

सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद US के अधिकारी भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं और उन्हें बार-बार ईरान के साथ युद्ध न करने की चेतावनी दे रहे हैं. इसी कड़ी में अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन में गंभीर रिस्क हो सकते हैं, जिसमें लंबे समय तक चलने वाले झगड़े में फंसने की संभावना भी शामिल है. यह जानकारी एक्सियोस न्यूज़ साइट ने अंदरूनी बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से दी है.

'अमेरिका हो सकता है बड़ा नुकसान'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मिलिट्री एडवाइजर जनरल केन ने चेतावनी दी है कि ईरान में बहुत कुछ दांव पर लगा है और हालात वेनेजुएला में हाल के US ऑपरेशन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं. उन्होंने इशारा किया कि किसी भी हमले से US को बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकता है. हालांकि जनरल केन ने सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन का विरोध नहीं किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सोर्स उन्हें ईरान के मामले में "अनिच्छुक योद्धा" बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बातचीत से मामला सुलझाना चाहते हैं अधिकारी

एक और सोर्स के मुताबिक, केन हालात का असल में अंदाजा लगा रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक बार जंग छिड़ जाने पर, उसके नतीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. केन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस बात पर मतभेद हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या डिप्लोमैटिक बातचीत को और समय दिया जाए. अमेरिकी एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर मिलिट्री एक्शन का सहारा लेने से पहले बातचीत की पूरी संभावना तलाशने का दबाव बना रहे हैं दोनों लीडर्स गुरुवार को जिनेवा में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची से मिलने वाले हैं. उनका मानना ​​है कि समय के साथ अमेरिका की पोजीशन मजबूत होगी और डिप्लोमैटिक ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए.

नेतन्याहू बना रहे हैं दबाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप हाल के दिनों में मिलिट्री ऑप्शन की तरफ झुकते दिखे हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले और डिप्लोमैटिक कोशिशों की इजाजत देने पर सहमत हो गए हैं. इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं. हालांकि, एक अमेरिकी सोर्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते ट्रंप से मिलने के बाद भी, नेतन्याहू साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आखिरी रुख को नहीं समझ पाए. बाद में उन्होंने पूछा कि क्या ट्रंप अब भी उनके साथ हैं.