/ईरान पर US का बड़ा एयरस्ट्राइक, ड्रोन बेस से लेकर ऑपरेशन सेंटर तक तबाह करने का दावा

ईरान ने की जवाबी कार्रवाई

इस बीच, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका और इज़राइल से जुड़े एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है. साथ ही, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए गए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है. युद्ध का असर अब ग्लोबल इकॉनमी पर भी दिखने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 91 प्रति बैरल डॉलर के पार चली गई हैं, जबकि अमेरिका में गैसोलीन की औसत कीमत लगभग 4 प्रति डॉलर गैलन तक पहुंच गई है. ईरान के जवाबी कार्रवाई में सबसे ज्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ था. ईरान के साथ चल रहे टकराव में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई है. बताया जा रहा है कि यह संख्या पेंटागन के आधिकारिक रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है.