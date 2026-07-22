/ईरान पर US का बड़ा एयरस्ट्राइक, ड्रोन बेस से लेकर ऑपरेशन सेंटर तक तबाह करने का दावा

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US Airstrikes on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है. इस बीच अमेरिकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर बड़ा हमला किया. इस हमले में ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज साइट, मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमता और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया. हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया कि यह कार्रवाई होर्मुज (Strait of Hormuz) में हमलों को कम करने के लिए की गई थी.
CENTCOM ने बताया कि पिछले तीन महीनों में ईरान ने होर्मुज़ से गुजरने वाले 30 से ज़्यादा कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए हैं. इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान को खतरा पैदा हुआ और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा आई. हालांकि, अमेरिका का कहना है कि इन हमलों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य कमर्शियल शिपिंग के लिए खुला हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान के साथ बातचीत करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान में उसके मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्रों के पास स्थित इलाकों को निशाना बना सकती है.
ईरान ने की जवाबी कार्रवाई
इस बीच, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका और इज़राइल से जुड़े एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है. साथ ही, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए गए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है. युद्ध का असर अब ग्लोबल इकॉनमी पर भी दिखने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 91 प्रति बैरल डॉलर के पार चली गई हैं, जबकि अमेरिका में गैसोलीन की औसत कीमत लगभग 4 प्रति डॉलर गैलन तक पहुंच गई है. ईरान के जवाबी कार्रवाई में सबसे ज्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ था. ईरान के साथ चल रहे टकराव में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई है. बताया जा रहा है कि यह संख्या पेंटागन के आधिकारिक रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है.
ईरान पर 28 फरवरी को हुआ हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया. इस हमले में कम से कम हजारों लोगों की जान चली गई. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. कई सीनियर कमांडर भी शहीद हुए. उनकी शहादत के बाद पूरे मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया. ईरान ने मध्य पूर्व में पूरे मुस्लिम जगत पर हमला कर दिया.