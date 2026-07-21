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Middle East Conflict: अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, बंदर अब्बास समेत कई शहरों में गूंजे धमाके

US Airstrikes on Iran: अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए हैं. बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई. इन हमलों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:58 AM IST
Middle East Conflict: अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, बंदर अब्बास समेत कई शहरों में गूंजे धमाके
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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