/Middle East Conflict: अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, बंदर अब्बास समेत कई शहरों में गूंजे धमाके

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US Attacks Iran: अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है. इस बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है. इस हमले ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है. सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया है. अपने बयान में सेंटकॉम ने कहा, "यह ऑपरेशन कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर किया गया." अमेरिकी सेना ने आगे कहा, "इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करना है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए किया जाता है.
होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है. इस बीच ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी. साथ ही ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि देश के दक्षिणी तट पर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए थे, जिससे पता चलता है कि हमलों के दौरान सेना हाई अलर्ट पर थी.
चाबहार पर अमेरिका का हमला
ईरान की मीडिया ने दक्षिण-पूर्वी शहरों चाबहार और कोनारक में कई धमाकों की खबर दी है. इसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात और बिगड़ने के तौर पर देखा जा रहा है. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके होर्मुज में हुई एक घटना के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया है. एक जलते हुए जहाज़ की तस्वीर शेयर करते हुए IRIB ने लिखा, "अमेरिका पर भरोसा करने का नतीजा, कुछ घंटे पहले होर्मुज जलडमरूमध्य का नज़ारा."
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध
गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले चार महीनों से युद्ध जारी है. इस युद्ध में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी किया था. इस बमबारी में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ था. वहीं, ईरान ने इजरायल पर भी जमकर हमले किए थे. इस हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान उठाना पड़ा. आज भी दोनों देशों और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है.