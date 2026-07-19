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अमेरिका ने IRGC पर बरसाई आग, ईरान ने मिनटों में खोल दिया जंग का नया मोर्चा

US Airstrikes on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने IRGC को निशाना बनाते हुए नए हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST
अमेरिका ने IRGC पर बरसाई आग, ईरान ने मिनटों में खोल दिया जंग का नया मोर्चा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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