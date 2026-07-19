/अमेरिका ने IRGC पर बरसाई आग, ईरान ने मिनटों में खोल दिया जंग का नया मोर्चा

अमेरिकी फौज ने किया बड़ा ऐलान

यह घोषणा CENTCOM द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद आई है कि जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए ऑपरेशन के दौरान दो अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए और एक अन्य लापता हो गया. CENTCOM के मुताबिक, सेवा सदस्य 17 जुलाई को ईरानी हमलों के खिलाफ समन्वित रक्षा के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए थे. बयान में कहा गया, "17 जुलाई को, ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके शुरू किए गए हमलों के खिलाफ यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) और सहयोगी बलों की रक्षा के दौरान जॉर्डन में दो अमेरिकी सेवा सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए थे. इसके अलावा, एक सेवा सदस्य लापता लोगों में से एक है."