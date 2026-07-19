/अमेरिका ने IRGC पर बरसाई आग, ईरान ने मिनटों में खोल दिया जंग का नया मोर्चा

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US Airstrikes on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है. इसी बीच अमेरिकी सेना ने IRGC को निशाना बनाते हुए ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं. हमले के फौरन बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की. अमेरिका का दावा है कि ईरान पर हमले से वह IRGC को कमज़ोर कर रहा है और तेहरान को होर्मुज़ (Strait of Hormuz) से पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है. इससे पहले, ईरान ने मुस्लिम देश जॉर्डन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया था, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी.
ईरान पर हमले के बाद यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर किए गए थे और इसका उद्देश्य अमेरिकी कर्मियों पर हमलों के लिए जिम्मेदार आईआरजीसी बलों को "तेजी से दंडित करना" था. सेंटकॉम ने कहा, "आज शाम 6 बजे ईटी, अमेरिकी सेना ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू किए. ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक शिपिंग को धमकी देने की ईरान की क्षमता को और कम करने और कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सेवा सदस्यों के खिलाफ हमले शुरू करने वाले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बलों को तेजी से दंडित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं."
अमेरिकी फौज ने किया बड़ा ऐलान
यह घोषणा CENTCOM द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद आई है कि जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए ऑपरेशन के दौरान दो अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए और एक अन्य लापता हो गया. CENTCOM के मुताबिक, सेवा सदस्य 17 जुलाई को ईरानी हमलों के खिलाफ समन्वित रक्षा के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए थे. बयान में कहा गया, "17 जुलाई को, ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके शुरू किए गए हमलों के खिलाफ यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) और सहयोगी बलों की रक्षा के दौरान जॉर्डन में दो अमेरिकी सेवा सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए थे. इसके अलावा, एक सेवा सदस्य लापता लोगों में से एक है."
CENTCOM ने जॉर्डन हमले को लेकर क्या कहा?
CENTCOM ने आगे कहा कि हमलों के दौरान घायल हुए चार अमेरिकी सेवा सदस्यों को चिकित्सकीय रूप से जॉर्डन के अस्पतालों में ले जाया गया. चारों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि मामूली चोटों का इलाज कराने वाले अन्य कर्मी ड्यूटी पर लौट आए हैं. शुक्रवार को ईरानी सेना ने कहा कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 14वें चरण के हिस्से के रूप में जॉर्डन के अल-अज़राक एयर बेस पर ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया था, जॉर्डन और कुवैत में कई अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ ड्रोन हमले शुरू किए थे.
ईरान ने क्या कहा?
ईरानी सेना के जनसंपर्क के बयान के मुताबिक, देश के सशस्त्र बलों ने अल-उदैरी कैंप में एक गोला-बारूद डिपो, कुवैत में अली अल-सलेम एयर बेस पर मुख्यालय की इमारतों और गोला-बारूद डिपो के साथ-साथ कई संचार पुलों को भी निशाना बनाया. अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों का एक और दौर शुरू करने के बाद ईरान के हमले जवाबी हमले के रूप में आए, जो लगातार सातवीं रात की कार्रवाई थी.