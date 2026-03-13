ईरान ने मिसाइल से गिराया अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान? जानें ट्रंप प्रशासन का जवाब

Advertisement
 US KC-135 Crash: पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना के बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ईरान समर्थित सूत्रों ने दावा किया कि यह एक मिसाइल हमला था, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सफाई दी है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:16 AM IST

Iran US Conflict: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के एक सैन्य रीफ्यूलिंग विमान को मार गिराया है. ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पश्चिमी इराक में सक्रिय प्रतिरोधक समूहों द्वारा दागी गई एक मिसाइल से अमेरिका का एक सैन्य रीफ्यूलिंग विमान मार गिराया गया. लेकिन, अमेरिकी सैन्य कमान ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि यह घटना किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण गोलीबारी का परिणाम नहीं थी.

ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरानी सेना के केंद्रीय मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी इराक में सक्रिय प्रतिरोधक समूहों द्वारा दागी गई एक मिसाइल ने अमेरिका के एक सैन्य रीफ्यूलिंग विमान को निशाना बनाया. ईरान के सरकारी चैनल 'प्रेस टीवी' का हवाला देते हुए, रिपोर्टों में बताया गया कि इस हमले में विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसमें सवार अमेरिका के सभी छह सैन्यकर्मी मारे गए.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर दावा किया कि "प्रतिरोधक मोर्चे" से संबंधित हवाई रक्षा प्रणालियों ने अमेरिका के एक बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान को निशाना बनाया. बताया गया है कि यह विमान हवा में ही एक लड़ाकू विमान को ईंधन भरने के मिशन पर था, तभी उसे निशाना बनाया गया और मार गिराया गया. लेकिन इस दावे के उल्ट, अमेरिकी सैन्य कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि पश्चिमी इराक के ऊपर सैन्य अभियानों में सहायता करते समय अमेरिका का एक बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह घटना किसी मिसाइल हमले या दुश्मन की गोलीबारी का परिणाम नहीं थी.

CENTCOM ने जारी किया बयान
CENTCOM द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" के दौरान गठबंधन-नियंत्रित हवाई क्षेत्र के भीतर हुई. बयान में बताया गया कि इस घटना में दो विमान शामिल थे. एक पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा. CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी एक बयान पोस्ट करते हुए कहा कि यह घटना न तो दुश्मन की गोलीबारी के कारण हुई और न ही अपनी ही सेना की गोलीबारी के कारण. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में खोज और जांच अभियान जारी हैं और जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

अमेरिकी सेना ने क्या कहा?
अमेरिकी सेना ने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस घटना में शामिल सैन्यकर्मियों के परिवारों को सूचित किया जा रहा है और परिस्थितियों को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए एक जांच चल रही है. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि जब तक जांच से जुड़े सभी तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक वे धैर्य बनाए रखें.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

iran us conflictUS KC-135 crash IraqBoeing KC-135 Stratotanker incidentIran claim US aircraft shot down

