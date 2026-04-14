खाड़ी में जंग का काउंटडाउन? 15 युद्धपोतों के साथ US मैदान में; ईरान ने दिखाया लाल आंख

Iran US Conflict Update: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. ट्रंप ने ऐलान किया था कि आज से वे किसी भी जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने नहीं देंगे. इस घोषणा के बाद तनाव और भी बढ़ गया है. अमेरिका ने अब नाकाबंदी शुरू कर दी है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, एक US अधिकारी ने बताया कि US नेवी इस समय मिडिल ईस्ट में कम से कम 15 जहाज़ों की मौजूदगी बनाए हुए है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ये जहाज ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी में संभावित रूप से हिस्सा ले सकते हैं. लेकिन, यह अभी भी साफ नहीं है कि नाकाबंदी में हिस्सा लेने के लिए किन खास जहाज़ों को तैनात किया गया है या चुना गया है, क्योंकि पहले के आकलन बताते हैं कि नौसेना के जहाज US सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन वाले क्षेत्र में काफ़ी बड़े इलाके में फैले हुए हैं. तैनात बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें USS बैनब्रिज, USS थॉमस हडनर, USS फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर, USS डेलबर्ट डी. ब्लैक, USS जॉन फिन, USS माइकल मर्फी, USS मिट्शर, USS पिंकनी, USS राफेल पेराल्टा, USS स्प्रुएन्स और USS मिलियस शामिल हैं. इसके अलावा, त्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप, जिसमें USS त्रिपोली, USS न्यू ऑरलियन्स और USS रशमोर शामिल हैं, भी इस क्षेत्र में तैनात है.

अमेरिका ने किया नाकाबंदी

नौसेना के इस बेड़े के साथ कई सहायक और एस्कॉर्ट जहाज भी हैं. लेकिन, किसी भी नाकाबंदी ऑपरेशन में मदद करने के लिए सही जगह पर पहुंचने से पहले उन्हें या तो स्वेज नहर से गुजरना होगा या भूमध्य सागर से निकलकर अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर जाना होगा. इस बीच US राष्ट्रपति ने ईरान के बंदरगाहों पर समुद्री नाकाबंदी लगा दी है. यह फ़ैसला पाकिस्तान में सप्ताहांत में हुई लंबी बातचीत के बाद लिया गया, जिससे कोई समझौता नहीं हो पाया था. क्षेत्रीय संकट को सुलझाने के मकसद से की जा रही उच्च-स्तरीय कूटनीतिक कोशिशों के नाकाम होने के बाद, यह सैन्य दबाव और बढ़ गया है.

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ट्रंप ने दी धमकी

US राष्ट्रपति ने ज़ोर देकर कहा कि बातचीत में मुख्य अड़चन अभी भी तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं ही हैं और उन्होंने साफ़ कहा कि "ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा." सप्ताहांत में हुई नाकाम बातचीत पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम कई बातों पर सहमत हुए थे, लेकिन वे उस बात पर सहमत नहीं हुए और मुझे लगता है कि वे उस पर सहमत हो जाएंगे. मुझे इस बात का लगभग पूरा यकीन है. असल में मुझे इस बात का पक्का यकीन है." ट्रंप ने चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बारे में एक सख़्त चेतावनी देते हुए कहा, "अगर वे सहमत नहीं होते हैं, तो कोई समझौता नहीं होगा. कभी कोई समझौता नहीं होगा." राष्ट्रपति ने आगे कहा कि न्यूक्लियर फ्रीज़ के अलावा, US ने अभी ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को वापस लाने को प्राथमिकता दी है. "हम वह 'धूल' वापस लेकर रहेंगे. हम उसे वापस ले लेंगे. या तो हम उसे उनसे वापस ले लेंगे, या फिर हम उसे छीन लेंगे.

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