मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, अमेरिका का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी

Trump Iran Warning: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है. दोनों देशों के बीच किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ नए एग्रीमेंट की तरफ नहीं बढ़ता है तो उसे "खतरनाक नतीजे" भुगतने पड़ सकते हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने वेस्ट एशिया इलाके में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के साथ आगे बढ़ रहा है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अतिरिक्त नेवी तैनाती का मकसद इलाके में स्थिरता बनाए रखना, सहयोगियों को भरोसा दिलाना और किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है. हालांकि, इस मिलिट्री एक्टिविटी ने इंटरनेशनल चिंता भी पैदा कर दी है कि इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ सकता है.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा और अगर डिप्लोमैटिक कोशिशें फेल हो जाती हैं तो दूसरे ऑप्शन खुले हैं. उन्होंने यह भी इशारा किया कि एक "बेहतर डील" मुमकिन है, लेकिन ईरान को अपनी पॉलिसी बदलनी होंगी. दूसरी ओर, ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है और वह प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य पूर्व में होगी उथल-पुथल

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस इलाके में US की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने से स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर असर पड़ सकता है. खाड़ी का इलाका पहले से ही कई जियोपॉलिटिकल तनावों से भरा हुआ है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, एनर्जी सप्लाई रूट की सुरक्षा और इलाके का पावर बैलेंस शामिल है. इसलिए, किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी या बयानबाजी का बड़े पैमाने पर असर पड़ना तय है. इस बीच, डिप्लोमैटिक सर्कल में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या US और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है. इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूरोपियन देशों ने लंबे समय से दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की है.