Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116017
Zee SalaamMuslim Worldमिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, अमेरिका का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, अमेरिका का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी

US Iran Tensions: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, अगर डील नहीं हुई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. इस बीच, US ने वेस्ट एशिया में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:51 AM IST

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, अमेरिका का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी

Trump Iran Warning: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है. दोनों देशों के बीच किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ नए एग्रीमेंट की तरफ नहीं बढ़ता है तो उसे "खतरनाक नतीजे" भुगतने पड़ सकते हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने वेस्ट एशिया इलाके में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के साथ आगे बढ़ रहा है. 

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अतिरिक्त नेवी तैनाती का मकसद इलाके में स्थिरता बनाए रखना, सहयोगियों को भरोसा दिलाना और किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है. हालांकि, इस मिलिट्री एक्टिविटी ने इंटरनेशनल चिंता भी पैदा कर दी है कि इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ सकता है.

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा और अगर डिप्लोमैटिक कोशिशें फेल हो जाती हैं तो दूसरे ऑप्शन खुले हैं. उन्होंने यह भी इशारा किया कि एक "बेहतर डील" मुमकिन है, लेकिन ईरान को अपनी पॉलिसी बदलनी होंगी. दूसरी ओर, ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है और वह प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य पूर्व में होगी उथल-पुथल
एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस इलाके में US की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने से स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर असर पड़ सकता है. खाड़ी का इलाका पहले से ही कई जियोपॉलिटिकल तनावों से भरा हुआ है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, एनर्जी सप्लाई रूट की सुरक्षा और इलाके का पावर बैलेंस शामिल है. इसलिए, किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी या बयानबाजी का बड़े पैमाने पर असर पड़ना तय है. इस बीच, डिप्लोमैटिक सर्कल में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या US और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है. इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूरोपियन देशों ने लंबे समय से दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Trump Iran Warningus iran tensionsmiddle east conflict

Trending news

Ramadan 2026
भूलकर भी ये काम किया तो टूट जाता है रोजा; नौजवान ज़रूर पढ़ लें ये हदीस
Ramadan 2026
किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनिया में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े
Telangana NEWS
मस्जिद पर हमले का जवाब इंसानियत से; राजेंद्र अग्रवाल ने संभाली मरम्मत की जिम्मेदारी
UP News
शाही जामा मस्जिद की रमजान से पहले रंगाई भी मुश्किल; कमेटी की मांग पर ASI का अड़ंगा!
West Bengal news
SIR के दबाव ने निगल ली एक और जिंदगी, रिटर्न फॉर्म में नाम देख BLO अनिकुल आलम की मौत!
Benjamin Netanyahu
चौथे स्टेज में पहुंचा नेतन्याहू का ब्लड कैंसर; इन दावों में है कितनी सच्चाई ?
UP News
रमजान से जुड़े सवालों का एक कॉल पर मिलेगा शरई जवाब; लखनऊ से हेल्पलाइन नंबर जारी
Uttar Pradesh news
दिल्ली के बाद अब अमरोहा में उठी मांग; सावन में मीट बंद तो रमजान में शराब क्यों नहीं?
Delhi news
दिल्ली पुलिस ने 'जहर मैडम' को दबोचा, लॉरेंस गैंग के लिए करती थी कई खतरनाक काम
Haryana news
खान साहेब की ईमानदारी की मिसाल; शर्मा जी को लौटाया कबाड़ में मिला 15 लाख का सोना