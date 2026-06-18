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4 महीने बाद खत्म हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध! ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने किए साइन, जानें डील की 14 बड़ी बातें

US Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते में तेल निर्यात, फ्रीज फंड्स तक पहुंच, प्रतिबंधों में राहत और आगे की वार्ताओं सहित कई मुद्दों पर सहमति बनी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 18, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:17 AM IST
4 महीने बाद खत्म हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध! ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने किए साइन, जानें डील की 14 बड़ी बातें

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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