/4 महीने बाद खत्म हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध! ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने किए साइन, जानें डील की 14 बड़ी बातें

राज्य चुनें
US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब खत्म हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक समझौता मसौदा (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है और अब दोनों पक्ष स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समझौते की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर किए. बताया गया कि हस्ताक्षरित दस्तावेज की प्रतियां ईरान और उन देशों को भेज दी गई हैं जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई.
इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने इस दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए थे. अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस समझौते से लेबनान में सभी मोर्चों पर लड़ाई रुक जाएगी, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो जाएगी और होर्मुज समुद्री यातायात के लिए खुल जाएगा.
"It's signed."
President Trump told reporters he signed the Iran memorandum of understanding in Versailles as he departed the palace following a dinner with French President Emmanuel Macron.
A White House official says a photo of the signed agreement was sent to Iran and the… pic.twitter.com/HVELS6RYVB
— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026
अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य के प्रशासन, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को बहाल करने और 300 अरब डॉलर की अमेरिकी-समर्थित पुनर्निर्माण योजना पर 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी. इसके तहत अमेरिका ईरान के फॉसिल फ्यूल उद्योग के लिए तुरंत प्रतिबंधों में छूट भी देगा. ऐसे में आज हम आपको उन 14 अहम मुद्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं. आइए, उन पर एक नज़र डालते हैं.
लेबनान समेत अन्य मोर्चों पर युद्ध हमेशा के लिए हो गया खत्म
अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के मसौदे के मुताबिक, लेबनान पर इज़राइली हमले स्थायी रूप से बंद किए जाएंगे. साथ ही, ईरान के किसी भी प्रॉक्सी से जुड़ा कोई टकराव नहीं होगा. अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा करते हैं. वे यह भी वचन देते हैं कि अब से वे एक-दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या सैन्य अभियान शुरू नहीं करेंगे, एक-दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी देने से बचेंगे और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे.
ईरान और अमेरिका एक दूसरे का करेंगे सम्मान
अमेरिका और ईरान एक-दूसरे का सम्मान करेंगे और कभी भी एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देते हैं.
बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान उठाएगा ये कदम
इस ड्राफ़्ट के तहत, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के भीतर बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाना होगा. दोनों देश आपसी सहमति से समय-सीमा बढ़ा सकते हैं और आगे बातचीत कर सकते हैं.
अमेरिकी सैनिक चले जाएंगे वापस
इस समझौते के मुताबिक, अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और किसी भी तरह की बाधा या रुकावट को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देगा.
होर्मुज हो जाएगा फ्री
समझौते के तहत ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा. 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 30 दिनों के भीतर समुद्री यातायात पूरी तरह बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है.
ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर
मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर देगा. इस योजना को लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर तय किया जाएगा.
ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे
समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान पर लगे सभी प्रमुख प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का वादा किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र, IAEA और अमेरिकी प्रतिबंध शामिल हैं. दोनों देश इन मुद्दों पर जल्द बातचीत कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे.
ईरान नहीं बनाएगा परमाणु
ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. दोनों देश IAEA की निगरानी में संवर्धित यूरेनियम के निपटान पर सहमत हैं. साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और भविष्य की जरूरतों पर बातचीत जारी रखने का भी फैसला किया गया है.
अमेरिका उठाएगा बड़ा कदम
अंतिम समझौता होने तक ईरान और अमेरिका मौजूदा स्थिति बनाए रखेंगे. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, जबकि अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करने से भी परहेज करेगा.
तेल से प्रतिबंध होगा खत्म
समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर राहत देने का वादा किया है. MOU पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग बैंकिंग, बीमा और परिवहन समेत संबंधित सेवाओं के लिए आवश्यक छूट जारी करेगा.
फ्रीज संपत्ति जारी करने का वादा
समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों और फंड को जारी करने का वादा किया है. दोनों देश इसकी प्रक्रिया तय करेंगे, जबकि अमेरिका आवश्यक लाइसेंस और मंजूरियां देकर ईरान को इन धनराशियों के इस्तेमाल की अनुमति देगा. अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और फंड्स तक उसकी पहुंच बहाल करने पर सहमत है. इन फंड्स के इस्तेमाल की प्रक्रिया दोनों देशों की बातचीत से तय होगी और अमेरिका आवश्यक लाइसेंस व मंजूरी जारी करेगा.