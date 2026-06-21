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60 दिन तक होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने पर नहीं लगेगा कोई टोल, ट्रंप का बड़े ऐलान से मचा बवाल

Donald Trump on Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सीजफायर के दौरान 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल नहीं लगाया जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का दावा किया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:51 AM IST
60 दिन तक होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने पर नहीं लगेगा कोई टोल, ट्रंप का बड़े ऐलान से मचा बवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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