अमेरिका ने ईरान के दावे को किया खारिज

वहीं, अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ईरान ने वास्तव में होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है. जेडी वेंस ने कहा, "हमें ऐसा कोई संकेत या सबूत नहीं मिला है कि ईरानियों ने अब भी होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है." उन्होंने साफ किया कि अमेरिका क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में है.