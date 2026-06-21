राज्य चुनें
No trending data available.
Donald Trump on Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सीजफायर के दौरान 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर समझौते की शर्तें पूरी होती रहती हैं, तो 60 दिन बाद भी टोल नहीं लिया जाएगा. लेकिन, अगर समझौता टूटता है, तो अमेरिका अपनी सुरक्षा सेवाओं की भरपाई के लिए टोल लगाने पर विचार कर सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीजफायर लागू रहने तक होर्मुज़ स्ट्रेट में किसी तरह का टोल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से मध्य पूर्व के देशों के लिए "गार्डियन एंजल" की भूमिका निभाई है और अगर समझौता विफल होता है तो अमेरिका अपने पुराने, मौजूदा और भविष्य के सुरक्षा खर्चों की भरपाई के लिए टोल वसूल सकता है.
ट्रंप के बयान पर बवाल
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ईरान की सैन्य कमान ख़ातम अल-अंबिया मुख्यालय ने दावा किया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद किया जा रहा है. ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में यह कदम उठाया गया है. इससे पहले शनिवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने भी दावा किया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है. आईआरजीसी के मुताबिक, यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजराइल की कथित कार्रवाई के जवाब में लिया गया है.
अमेरिका ने ईरान के दावे को किया खारिज
वहीं, अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ईरान ने वास्तव में होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है. जेडी वेंस ने कहा, "हमें ऐसा कोई संकेत या सबूत नहीं मिला है कि ईरानियों ने अब भी होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है." उन्होंने साफ किया कि अमेरिका क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में है.