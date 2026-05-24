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मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत

Iran US Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और शांति समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. ट्रंप के मुताबिक जल्द ही समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 24, 2026, 08:17 AM IST

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मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत

Iran US War: ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी पल सीजफायर समझौता हो सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता बहुत करीब है. ट्रंप ने कहा कि रविवार तक यह फैसला हो सकता है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होगी या दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता होगा. सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और उसके संवर्धित यूरेनियम का समाधान निकालना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह सिर्फ ऐसा समझौता स्वीकार करेंगे जिसमें अमेरिका की सभी शर्तें पूरी हों.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना, विदेशी बैंकों में फंसी ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करना और दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी रखना शामिल है. ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की संभावना है. ट्रंप ने कहा कि सलाहकारों के साथ बैठक में ईरान के नए प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद तय होगा कि सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करनी है या नहीं.

ईरान दौरे पर हैं पाक आर्मी चीफ
इस बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, तेहरान से रवाना हो गए. उन्होंने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश की. पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में “उत्साहजनक प्रगति” हुई है, हालांकि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, “या तो अच्छा समझौता होगा या फिर मैं उन्हें जहन्नुम में भेज दूंगा.” अस्थायी युद्धविराम लागू होने के बाद पिछले छह सप्ताह से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है. यह युद्धविराम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था.

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ईरान किया पलटवार
उधर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने आसिम मुनीर से मुलाकात में कहा कि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगा. इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों में बड़ा ऐलान हो सकता है. उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और जल्द महत्वपूर्ण प्रगति सामने आ सकती है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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