ईरान के इस कदम से तिलमिलाए ट्रंप, तेहरान को डराने के लिए चला बड़ा दांव

Trump Halts Iran Negotiations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए बातचीत रोक दी और टैरिफ लगाने की घोषणा की. इस कदम से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है. जबकि मिडिल ईस्ट में डिप्लोमैटिक हालात बिगड़ते दिख रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:53 AM IST

Iran News: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लौटी है. अब ईरान में अफरा-तफरी मची है. तेहरान के कई शहरों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान भीड़ हिंसक हो गई और कई मस्जिदों में आग लगा दी. हिंसा तेज़ी से कई दूसरे शहरों में भी फैल गई. ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और अमेरिकी CIA के एजेंट भीड़ के अंदर से गोलीबारी कर रहे थे, जिससे प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और अशांति बढ़ गई. एजेंटो ने भीड़ को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश थी, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीते इजरायल और अमेरिका की कोशिशें नाकाम हो गईं. 

ईरान में लाखों लोग सरकार और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले भी जलाए. ईरान ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है. अब इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और तेहरान पर टैरिफ लगा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं. ईरान से जुड़े नए टैरिफ जुर्माने लगाए हैं और देश में प्रदर्शनकारियों से अपने नेतृत्व द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहारों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया है.

ईरान पर दबाव बनाने के लिए नया पैंतरा
डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि राजनयिक बातचीत रोकने का फैसला ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा से जुड़ा था. उन्होंने कहा, "जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं बंद नहीं हो जातीं, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं." उन्होंने जिन्हें "ईरानी देशभक्त" कहा, उन्हें संबोधित किया और उनसे विरोध प्रदर्शन जारी रखने और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम दर्ज करने का आग्रह किया. ट्रम्प ने कहा, "सभी ईरानी देशभक्तों, विरोध प्रदर्शन जारी रखें. अगर संभव हो तो अपने संस्थानों पर कब्जा कर लें और हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम बचाकर रखें."

प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?
ट्रम्प ने कहा कि ईरान में मौतों की रिपोर्ट अलग-अलग हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि जवाबदेही तय होगी. उन्होंने कहा, "मुझे पांच अलग-अलग संख्याएं सुनने को मिल रही हैं. एक मौत भी बहुत ज्यादा है." उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को चेतावनी दी कि इसके परिणाम भुगतने होंगे.
ट्रम्प ने कहा, "उनके नाम बचाकर रखें क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी." ट्रम्प ने कहा कि नए आर्थिक दबाव का असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है, व्यापार उपायों के जरिए ईरान को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "आपने देखा कि मैंने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति पर टैरिफ लगाया है. यह आज से ही लागू हो गया है."

ईरान को टैरिफ की धमकी
उन्होंने टैरिफ को अपनी विदेश नीति का एक मुख्य हथियार बताया और कहा कि इनका इस्तेमाल ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए किया जा रहा है. ट्रम्प ने देश के मौजूदा नेतृत्व की आलोचना करते हुए "ईरान को फिर से महान बनाओ" वाक्यांश का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, "यह एक महान देश था जब तक ये राक्षस नहीं आए और इस पर कब्जा नहीं कर लिया." उन्होंने कहा कि ईरान में स्थिति नाजुक है और चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले नेतृत्व के तहत ऐसी ही स्थितियां कहीं और भी फैल सकती थीं. ट्रम्प ने कहा, "मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैंने यह चुनाव नहीं जीता होता, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता."

टैरिफ के जरिए ईरान पर बनेगा दबाव
ट्रम्प ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बाहरी दबाव बदलाव लाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा, "मैं उनसे बस इतना कहता हूं कि मदद आ रही है." उन्होंने ईरान पर टैरिफ को व्यापक व्यापार नीति से जोड़ा और कहा कि आर्थिक दबाव अन्य देशों के खिलाफ प्रभावी रहा है. ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ लंबे सैन्य संघर्ष का एक बेहतर विकल्प हैं. उन्होंने कहा, "व्यापार और टैरिफ के बिना, आप उनमें से किसी को भी खत्म नहीं कर पाते." यह कहते हुए कि उनके नेतृत्व के दौरान पिछले संघर्षों को सुलझाया गया था. उन्होंने ईरान को दूसरी विदेश नीति की कार्रवाइयों के साथ ग्रुप किया, जिन्हें उन्होंने सफल बताया, जिसमें आतंकवादी नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले शामिल हैं. ट्रंप ने कहा, "हमने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया. हमने उनकी न्यूक्लियर क्षमता खत्म कर दी."

