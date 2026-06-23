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Donald Trump on Netanyahu: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बैठकें चल रही हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और लेबनान पर इजरायली हमले के बाद बातचीत में खटास आ गई है. ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने शांति समझौते पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है. इस बीच ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इजरायल और लेबनान के बीच चल रहे विवाद को जल्द ही सुलझा दिया जाएगा और वह इस समस्या का समाधान निकालेंगे. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी.
22 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि वे कैसे पक्का करेंगे कि इजरायली प्रधानमंत्री US-ईरान बातचीत में रुकावट नहीं डालेंगे तो उन्होंने कहा, "मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि मैं क्या करने वाला हूं लेकिन यह सॉल्व हो जाएगा. मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं. मैं प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से सॉल्व करता हूं, जिसमें बीबी का मामला भी शामिल है."
इससे पहले नेतन्याहू दे चुके हैं अल्टीमेटम
इससे पहले यरुशलम में आयोजित JNS समिट को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि यह धारणा गलत है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात मानते हैं. उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि दोनों नेता हर फैसले में एक-दूसरे के मुताबिक काम करते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है. नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के आधार पर फैसले लेता है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में लेबनान समेत क्षेत्र के विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष रोकने की बात कही गई थी. इसके बावजूद इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच झड़पें पूरी तरह नहीं थमी हैं. सीमा पर समय-समय पर हमले और जवाबी कार्रवाई की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है.