'कतर पर हमला हुआ तो ईरान का गैस फील्ड उड़ा देंगे', ट्रंप की खुली चेतावनी

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने अब और भी खतरनाक मोड़ ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान फिर से कतर पर हमला करता है, तो US "साउथ पार्स गैस क्षेत्र" को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह इतनी बड़ी तबाही को मंज़ूरी नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि ज़रूरी हुआ तो वह ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे. इस बीच, इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान के खुफिया मंत्री, इस्माइल खतीब, इजरायली हमले में मारे गए हैं. इससे पहले इजरायल ने सीनियर ईरानी नेता अली लारीजानी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े एक जनरल को भी निशाना बनाया था.

वहीं, इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस संसाधन "साउथ पार्स" पर भी हमला किया है. "साउथ पार्स" फारस की खाड़ी में मौजूद है. ईरान इसे अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रीढ़ मानता है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इससे "बेकाबू परिणाम" सामने आ सकते हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. उसने कतर के 'रास लफ़ान' गैस संयंत्र पर मिसाइल हमला किया, जिससे वहां आग लग गई और भारी नुकसान हुआ. इसके अलावा, UAE के 'हबशान' गैस संयंत्र और 'बाब फ़ील्ड' को भी निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद खाड़ी देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है.

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तेल की कीमतों में उछाल

इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें 5 फीसद बढ़कर 108 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं. संघर्ष शुरू होने के बाद से 'ब्रेंट क्रूड' की कीमतों में लगभग 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. ईरान ने 'Strait of Hormuz' पर भी दबाव बढ़ा दिया है. यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20 फीसद तेल गुज़रता है. इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं हमला

इस बीच, इज़राइल और ईरान के बीच सीधे हमले लगातार जारी हैं. ईरान ने 'मल्टी-वॉरहेड' मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजरायल पर हमला किया, जिनमें से कुछ मिसाइलें रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सफल रहीं. एक मिसाइल 'वेस्ट बैंक' में जा गिरी, जिसके परिणामस्वरूप इस संघर्ष के दौरान उस क्षेत्र में पहली बार लोगों की जान गई. इस संघर्ष का दायरा अब लेबनान तक भी फैल गया है, जहां इज़राइल ने हिज़बुल्ला के गढ़ों पर हमले किए हैं. इन हमलों में कई लोगों की जान गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं.

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