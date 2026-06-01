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ट्रंप की एक शर्त पर अटका अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौता, जानें पूरा मामला

US Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित सीजफायर समझौते में बदलाव की मांग की है. ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:44 AM IST

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ट्रंप की एक शर्त पर अटका अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौता, जानें पूरा मामला

US Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों देश सीजफायर समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. इस बीच ट्रंप ने ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते में कई बदलाव करने की मांग की है. यह समझौता मुख्य रूप से युद्धविराम को लंबा करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत दोबारा शुरू करने से जुड़ा हुआ है. लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  नए ड्राफ्ट में 60 दिनों के युद्धविराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है. लेकिन व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक किसी अंतिम फैसले के बिना समाप्त हो गई. ट्रंप ने साफ कहा है कि किसी भी समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “मेरे लिए सबसे बड़ी गारंटी यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए.” उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी समझौते को लेकर जल्दबाज़ी में नहीं हैं.

ट्रंप ने की बड़ी मांग
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते में कई बदलावों की मांग की है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के हित में होगा और उनकी तय की गई शर्तों पर खरा उतरेगा. इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे को भी शामिल किया गया है. अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान को जमे हुए अरबों डॉलर के फंड तक पहुंच मिल सकती है और उस पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती है.

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ईरान ने क्लियर किया अपना स्टैंड
दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह बिना ठोस गारंटी के किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबफ ने कहा कि तेहरान तभी किसी समझौते को मानेगा जब उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे. वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने कहा कि अंतिम फैसला होने तक अभी जो भी बातें कही जा रही हैं, वे सिर्फ अटकलें हैं. इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत अमेरिका की शर्तों के मुताबिक नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है. सिंगापुर में उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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