'मेरे गेस्ट को शर्मिंदा कर रही हैं आप', खाशोज्जी मर्डर पर ट्रंप ने सऊदी को दी क्लीन चिट, रिपोर्टर पर भड़के

Trump on Khashoggi Murder Case: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी. अमेरिकी जर्नलिस्ट खाशोज्जी हत्याकांड के बाद MBS ने पहली बार अमेरिका का दौरा किया. वहीं ट्रंप ने सऊदी अरब को क्लीन चिट भी दे दिया। इस दौरान मीडिया ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया, जिसपर अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए.

दरअसल, 2018 में अमेरिका के जर्नलिस्ट और सऊदी सरकार के कड़े आलोचक जमाल खाशोज्जी का कत्ल कर दिया था. इसे लेकर सऊदी अरब की काफी आलोचना भी हुई. वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MBS ने खाशोज्जी को पकड़ने और हत्या करने की मंजूरी दी थी. हालांकि, फिलहाल ट्रंप और क्राउन प्रिंस की मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले में सऊदी अरब को क्लीन चिट दे दी.

जमाल खाशोज्जी पर पलट गए ट्रंप

वहीं, व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान एबीसी न्यूज की रिपोर्टर ने पूछा कि 'जब अमेरिकी एजेंसियां खुद क्राउन प्रिंस को खशोगी की हत्या का जिम्मेदार मानती हैं, तो अमेरिकी जनता उन पर क्यों भरोसा करे?' इसपर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "आप फेक न्यूज हैं. आप किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, जो बेहद विवादास्पद रहा है. जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, उन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे. आप उन्हें पसंद करें या न करें, चीजें होती रहती हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं. आपको ऐसा सवाल पूछकर हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है."

सऊदी को अमेरिका देगा दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान

दोनों देशों ने ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किया. दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है. एमबीएस से मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को घोषणा की थी कि यूएस सऊदी अरब को एफ-35एस फाइटर जेट बेचेगा. सऊदी अरब की मांग पर अमेरिका उसे 48 एफ-35एस फाइटर जेट देगा. दोनों देशों ने करीब 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी पर मुहर लगाई है. व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक, उन्होंने असैन्य परमाणु ऊर्जा, एक महत्वपूर्ण खनिज ढांचे और एक एआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समझौतों के अलावा अमेरिका-सऊदी रणनीतिक रक्षा समझौते (एसडीए) पर भी हस्ताक्षर किए.

