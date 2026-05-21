Iran War: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा! ट्रंप ने फिर ईरान को दी खुली धमकी

US Iran Peace Talks: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की तरफ से “सही जवाब” नहीं मिला तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा. 20 मई को एयर फोर्स वन से उतरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत “बेहद संवेदनशील और निर्णायक दौर” में है.

उन्होंने कहा कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते और कुछ दिनों तक ईरान के जवाब का इंतजार करेंगे. हालांकि उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही, तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं. ट्रंप ने कहा, “या तो कोई ठोस समझौता होगा या फिर अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा. हम और लोगों की जान जाते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर हमें 100 फीसद सही जवाब नहीं मिला, तो सैन्य कार्रवाई बहुत तेजी से होगी. हमारी तैयारी पूरी है.”

इससे पहले भी ट्रंप ने दी थी धमकी

इससे पहले ट्रंप ने 18 मई को दावा किया था कि वह ईरान पर हवाई हमले का आदेश देने से केवल “एक घंटे दूर” थे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में यह कदम रोक दिया. ट्रंप के मुताबिक, सऊदी अरब और UAE के नेताओं ने उनसे संयम बरतने की अपील की थी. खाड़ी देशों के नेताओं ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि गंभीर बातचीत जारी है और एक ऐसी डील संभव है, जिसमें ईरान के परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी शामिल होगी. दूसरी ओर, ईरान ने भी बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात कही है, लेकिन दबाव की राजनीति को खारिज कर दिया है.

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ईरान का पलटवार

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनका देश हमेशा अपने वादों का सम्मान करता आया है और युद्ध टालने की कोशिश करता रहा है. उन्होंने कहा, “डिप्लोमेसी, युद्ध की तुलना में ज्यादा समझदारी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ रास्ता है.” हालांकि ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी पुरानी मांगें फिर दोहराई हैं. इनमें विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाना शामिल है. ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बातचीत के बहाने नए युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है.