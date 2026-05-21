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हज के दौरान युद्ध टला! सऊदी और UAE की दखल के बाद ट्रंप ने टाला ईरान पर हमला

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव फिलहाल टल गया है. कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य कार्रवाई रद्द कर दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 21, 2026, 01:20 PM IST

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हज के दौरान युद्ध टला! सऊदी और UAE की दखल के बाद ट्रंप ने टाला ईरान पर हमला

Donald Trump on Iran Military Strike: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों के नेताओं ने ट्रंप प्रशासन से अपील की थी कि हज के दौरान किसी भी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है. इसके बाद अमेरिका ने फिलहाल कूटनीतिक बातचीत को मौका देने का फैसला किया है.

Middle East Eye और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों ने अमेरिका से कहा कि इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक अवसरों में से एक हज के दौरान ईरान पर हमला करने से सुरक्षा और यात्रा से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. लाखों मुस्लिम इस समय सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी भी सैन्य तनाव से हवाई सेवाओं और तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई के बेहद करीब पहुंच चुका था. 19 मई को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर लिखा कि कतर, सऊदी अरब और UAE के नेताओं ने उनसे सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए टालने की अपील की है. इन देशों का मानना है कि कूटनीति के जरिए अब भी समाधान निकाला जा सकता है.

मिडिल ईस्ट में तनाव
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों ने इस मुद्दे पर “एकजुट रुख” अपनाया और अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान पड़ोसी देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फरवरी में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए क्षेत्रीय देशों में चिंता बढ़ी हुई है. हज 2026 ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब ईरान-इजराइल तनाव और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है. हाल के दिनों में मिसाइल खतरों और एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों का रूट बदला या सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं. इससे सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

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हज को लेकर पूरी हो चुकी है तैयारियां
रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि मौजूदा सुरक्षा हालात और यात्रा बाधाओं को देखते हुए वे इस साल हज यात्रा पर दोबारा विचार करें. इसके बावजूद सऊदी अरब हज की तैयारियों को जारी रखे हुए है. हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का पहुंचते हैं. हज इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और हर सक्षम मुस्लिम के लिए जीवन में कम से कम एक बार इसे पूरा करना धार्मिक कर्तव्य माना जाता है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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