ईरान में तख्तापलट के ख्वाब देख रहे US को बड़ा झटका, ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ

US Iran Tensions: ईरान में तख्तापलट के ख्वाब देख रहे अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका लगा है. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मोसाद और CIA एजेंटों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने मोसाद और CIA के एजेंटों पर प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और हत्या का आरोप लगाया है. इस बीच, लाखों लोग तेहरान और दूसरे शहरों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं.

ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने लोगों से अपने इलाकों में सतर्क रहने और किसी भी दंगाई को अपने इलाके में घुसने से रोकने की अपील की है. ईरानी अधिकारियों के हवाले से कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति की अपील का असर यह हुआ कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और ईरानी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिससे प्रदर्शनकारियों पर दबाव पड़ा. नतीजतन, प्रदर्शनकारी किसी भी इलाके में आग लगाने या हिंसा करने में नाकाम रहे. ईरान के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और ईरान पर 25 फीसद टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप ने 12 जनवरी को कहा कि उन्होंने ईरान के साथ कमर्शियल संबंध रखने वाले देशों के सामानों पर 25 फीसद टैरिफ लगाया है.

ट्रंप ने एक्स पर क्या लिखा?

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जा रहे किसी भी और सभी बिजनेस पर 25 फीसद का टैरिफ देगा." उन्होंने आगे कहा, "यह आदेश अंतिम और निर्णायक है." हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ईरान के साथ "बिजनेस करने" में क्या शामिल है. चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और भारत हैं. यह नया टैरिफ तब आया है जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो वह सैन्य हस्तक्षेप करेंगे. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने सोमवार को कहा कि हवाई हमलों सहित सैन्य विकल्प अभी भी "टेबल पर" हैं.

ईरान में प्रदर्शन

गौरतलब है कि कई प्रतिबंधों के कारण ईरान आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है. इस दौरान बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के कारण कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन विरोध प्रदर्शन जल्दी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में बदल गए. इन सबके बीच अमेरिका और इजरायल ने अशांति को और भड़काया, जिससे ईरान में हालात और खराब हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार ईरान पर हमला करने की धमकी दी है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान की 'आज़ादी' का समय ज़्यादा दूर नहीं है.