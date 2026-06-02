ईरान और अमेरिका के बीच कब होगा सीजफायर समझौता? ट्रंप ने कर दिया क्लियर

Iran US Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी हमले जारी हैं. दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. लेकिन, यह अभी भी तय नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच ठीक कब कोई ऐसा समझौता हो पाएगा, जिससे मध्य-पूर्व में शांति बहाल हो सके. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष-विराम समझौते के संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक हफ़्ते में समझौता हो सकता है.

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यह समझौता सीजफायर को आगे बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा. ट्रंप ने कहा, "हालात अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे." ट्रंप ने यह भी बताया कि दिन की शुरुआत में एक छोटी-सी समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत सुलझा लिया. राष्ट्रपति के अनुसार, यह समस्या लेबनान में हो रहे इज़राइली हमलों को लेकर ईरान की नाराज़गी के कारण पैदा हुई थी.

हिजबुल्लाह को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, "मैंने हिज़बुल्लाह से बात की और कहा, 'गोली मत चलाओ.' मैंने नेतन्याहू से बात की और कहा, 'गोली मत चलाओ.' दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोली चलाना बंद कर दिया." ट्रंप ने माना कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी है. उन्होंने कहा, "आप एक बहुत बड़े देश की बात कर रहे हैं जो किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है. यह उनके लिए आसान नहीं है और न ही हमारे लिए आसान है. लेकिन हमें वही मिल रहा है जो हम चाहते हैं."

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युद्ध में लाखों लोग हुए घर से बेघर

गौरतलब है कि ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच 28 फरवरी से जारी युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही की आग में झोंक दिया है. लगातार हो रहे हमलों के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और कई शहर बुरी तरह तबाह हो गए हैं. इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शहीद होने की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हुए भीषण हमलों में उनके परिवार के कई सदस्य और ईरान के कई टॉप कमांडर भी मारे गए. इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया.