ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका करेगा हमला? ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

US Iran Tensions: ईरान अमेरिका तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने इशारा किया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए लिमिटेड मिलिट्री एक्शन के ऑप्शन पर विचार कर रहा है. ट्रंप ने यह कमेंट एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में किया. कुछ घंटे पहले, US अधिकारियों ने भी एक पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक की संभावना का इशारा दिया था.

ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि दुनिया को "शायद अगले 10 दिनों में" पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या US मिलिट्री एक्शन के साथ आगे बढ़ेगा. हाल के हफ्तों में US ने वेस्ट एशिया रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है, जिसमें एक्स्ट्रा वॉरशिप और मिलिट्री रिसोर्स की तैनाती शामिल है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यह कदम ईरान पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है.

ईरान ने साफ कर दिए अपने इरादे

इस बीच, ईरान ने भी इशारा दिया है कि डिप्लोमैटिक रास्ते खुले हैं. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश "एक पॉसिबल एग्रीमेंट के ड्राफ्ट" पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह प्रपोज़ल आने वाले दिनों में US के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ को सौंपा जाएगा. इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

ईरान पर था इन देशों को शक

अमेरिका और उसके यूरोपियन साथियों को लंबे समय से शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है. हालांकि, ईरान ने लगातार इन आरोपों को नकारा है और कहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ़ शांतिपूर्ण मकसदों, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है.