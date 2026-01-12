क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? ट्रंप की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

Advertisement
Middle East Tension: गाजा युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है. ईरान में खामेनेई विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिन्हें अमेरिका और इजरायल का समर्थन मिल रहा है. ट्रंप की चेतावनियों के बीच ईरान ने किसी भी हमले के जवाब में गंभीर नतीजों की धमकी दी है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:54 AM IST

Trump Warning to Iran: गाजा युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सत्ता बदलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इन विरोध प्रदर्शनों को इजरायल और अमेरिका से खुला समर्थन मिल रहा है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्रीय स्थिति और खराब हो गई है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका या इजरायल द्वारा तेहरान पर किसी भी हमले के गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका वहां की स्थिति के जवाब में कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है. ट्रंप ने आम नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और ईरानी नेतृत्व पर हिंसा के जरिए शासन करने का आरोप लगाया. इन घटनाओं से संभावित तीसरे विश्व युद्ध का डर फिर से पैदा हो गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में चल रही घटनाओं को देखते हुए कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है. खबरें आई हैं कि वहां आम नागरिक मारे गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने स्थिति की पूरी तरह से समीक्षा शुरू कर दी है. रविवार को फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस लौटते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि स्थिति से पता चलता है कि कुछ लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मरना चाहिए था. उन्होंने कहा कि वहां सत्ता में बैठे लोग नेतृत्व देने के बजाय हिंसा के ज़रिए शासन कर रहे हैं.

"ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है"
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है. उन्होंने कहा, "हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं. सेना इसे देख रही है और हम कुछ बहुत कड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. हम फैसला लेंगे." जब पूछा गया कि क्या ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, तो ट्रंप ने किसी भी सैन्य योजना का खुलासा करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बताएंगे कि हमला कहां, कब या कैसे किया जाएगा.

ईरान को अमेरिका की धमकी
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें ईरान की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हर घंटे रिपोर्ट मिल रही हैं और इसी जानकारी के आधार पर फैसले लिए जाएंगे. प्रदर्शनकारियों की मौत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग भगदड़ के कारण मारे गए. उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ बहुत बड़ी थी और कुछ लोगों को गोली मारी गई. ईरान या उसके सहयोगियों की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना पर ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका इस तरह से जवाब देगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. ईरान इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा.

ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका के इरादों को समझना चाहिए. पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े खतरों को खत्म किया गया है और अमेरिका अपनी चेतावनियों को गंभीरता से लेता है. हालांकि, ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि क्या अमेरिका ने इस मामले पर अपने सहयोगियों से बात की है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अंतिम फैसला कब लिया जाएगा. गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से ईरान में लगातार अशांति बनी हुई है. देश भर के कई शहरों में हजारों लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं.

इनपुट-IANS

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Middle East TensionIran Protests Against KhameneiTrump Warning To Iran

