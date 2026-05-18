“अब नहीं माने तो सब खत्म हो जाएगा”, ट्रंप ने ईरान को दिया विनाश का अल्टीमेटम

US Iran Tension: मिडिल ईस्ट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है. हालांकि दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्धविराम लागू है, लेकिन स्थायी शांति को लेकर बातचीत अब भी अधर में लटकी हुई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि “समय तेजी से निकल रहा है” और अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो ईरान के पास “कुछ भी नहीं बचेगा.”

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल” पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान को फौरन कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा, “ईरान का समय खत्म हो रहा है. उन्हें जल्द निर्णय लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। समय बेहद अहम है.” ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव और कड़े रुख के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही है. दोनों देशों के बीच सीजफायर तो लागू है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है. परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं. दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने तेहरान की ओर से दिए गए नए प्रस्तावों पर अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान ने अमेरिका को दिखाया आईना

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी “मेहर” के मुताबिक, अगर अमेरिका समझौते की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है तो बातचीत पूरी तरह रुक सकती है. ईरान के अधिकारियों का कहना है कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह अमेरिकी दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा. उनका आरोप है कि अमेरिका सिर्फ चेतावनी और प्रतिबंधों की राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तविक समाधान के लिए भरोसे और समानता की जरूरत है.

अभी तक युद्ध में कितने लोगों की हो चुकी है मौत

गौरतलब है कि बीते सप्ताह भी ईरान ने अमेरिका की कुछ प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया था. इसके बाद ट्रंप ने बयान दिया था कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम “लाइफ सपोर्ट” पर है और किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं. ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान कम से कम 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में भारी तबाही मची हुई है.